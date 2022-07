Chorwacja się połączyła. Nie wszyscy się cieszą

O takim połączeniu rozdzielonej Chorwacji myślano właściwie już od rozpadu Jugosławii.

Oddany właśnie do użytku malowniczy most Pelješac, największa inwestycja infrastrukturalna w Chorwacji, na trasie łączącej Split z Dubrownikiem, pozwala ominąć górą nadmorski kawałek Bośni i Hercegowiny (w okolicach portowego miasta Neum). Dotąd stał na drodze i zmuszał do dwukrotnego przekraczania granicy.

O takim połączeniu rozdzielonej Chorwacji myślano właściwie już od rozpadu Jugosławii, ale pomysłu nie udawało się zmaterializować. Dopiero w 2017 r. przy wsparciu Unii ogłoszono przetarg – i nieoczekiwanie wygrało go chińskie konsorcjum państwowe CRBC, znacznie przebijając oferty dwóch europejskich konkurentów.