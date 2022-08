Pani premier tańczy. Wolno, nie wolno?

Kiedy w grudniu 2019 r. Sanna Marin została najmłodszym szefem rządu na świecie, obiecywała publicznie, że „zostanie sobą”.

Premier Finlandii Sanna Marin, kojarzona z energiczną operacją wejścia do NATO (na drodze do sukcesu stoi jeszcze tylko Turcja), ma w kraju kłopoty. Głównie chodzi o to, co przystoi politykowi na jej stanowisku, ale ważniejsze jest może to, że tym politykiem jest 36-letnia atrakcyjna kobieta. Poszło, wydawałoby się, o drobiazg: o filmik, który pojawił się w mediach społecznościowych z prywatnej imprezy fińskich celebrytów. Pani premier, na dużym luzie, tańczy, śpiewa i pozuje do kamery, wyraźnie przeświadczona o prywatnym charakterze nagrania, dokonanego, jak tłumaczyła, kilka tygodni temu.