Kierunek: Izrael. Największa fala emigracji od upadku ZSRR

Znamienne, że od napaści na Ukrainę poprawne dotąd stosunki rosyjsko-izraelskie znacznie się pogorszyły.

Izrael był przygotowany na dużą falę przybyszów z Ukrainy. Po rosyjskiej agresji decyzję o emigracji do Izraela podjęło 14 tys. ukraińskich Żydów. Ale i dużo więcej Rosjan o żydowskich korzeniach: od końca lutego do Izraela wyjechało ich ponad 20 tys., dodatkowo 35 tys. skorzystało z wiz turystycznych i pewnie zostaną tu na dłużej. Do tego kilkadziesiąt tysięcy Rosjan ma jako drugi izraelski paszport; dotąd ułatwiał im podróżowanie, teraz może ułatwić decyzję o wyjeździe. Są też liczne wnioski emigracyjne w toku.