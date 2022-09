Królowa świata. Już nigdy nie będzie takiej monarchini

Była numerem jeden, światową ikoną. Królową z torebką. Znaną ze znaczków pocztowych, banknotów i monet, z setek zdjęć, obrazów Warhola i przede wszystkim podziwianych ceremonii imperialnej monarchii. Wydawało się, że jest wieczna.

Elżbieta była nie tylko głową Zjednoczonego Królestwa, ale i 14 innych krajów, w tym wielkich, jak Kanada czy Australia, a te prowadzą samodzielną politykę, nieraz nawet w opozycji do brytyjskiej.

Wstąpiła na tron w 1952 r. jako 25-letnia kobieta bez formalnego wykształcenia i dłuższego przygotowania. Mimo to z niezwykłą powagą i poczuciem obowiązku przystąpiła do pełnienia swej trudnej roli. Wcześniej na męża wybrała przystojnego, choć ubogiego księcia Grecji i Danii. W dużej mierze wybór ten był jej własny, lecz wymagał aprobaty rządu na podstawie stosowanej do dziś (niewiele zmienionej) ustawy o małżeństwach królewskich z 1772 r.

Filip towarzyszył jej przez 73 lata małżeństwa, choć w późniejszym okresie życia całymi tygodniami mieszkał osobno.