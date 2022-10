Wybory do Kongresu USA. Polska bitwa o serce Ameryki stoczy się w Ohio

Polska bitwa o serce Ameryki rozegra się w Ohio, gdzie Marcy Kaptur i J.R. Majewski zmierzą się w kluczowym pojedynku listopadowych wyborów do Kongresu.

Wszystko zaczęło się od przerysowania przez władze stanowe granic 9. okręgu wyborczego w Ohio. To standardowa procedura, realizowana co dekadę po każdym spisie powszechnym. Leżący w północno-zachodniej części stanu okręg faworyzował dotąd jedną partię. Politolodzy i dziennikarze przezywali go ze względu na osobliwy kształt „wężem nad jeziorem Erie”, bo ciągnął się wzdłuż wybrzeża od Toledo do Cleveland.

Wspomniany okręg w swym starym kształcie był bezpieczną przystanią Demokratki polskiego pochodzenia, 76-letniej Marcy Kaptur, najdłużej posłującej kobiety w historii Izby Reprezentantów.