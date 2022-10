Przepakownia Mersin. Tak Turcja obchodzi sankcje na Rosję

Nikt się tym specjalnie nie chwali, ale wystarczy jako dowód prześledzić skokowy w ostatnich miesiącach wzrost eksportu do Turcji.

Turecki Mersin nad Morzem Śródziemnym, w południowej części kraju, stał się głównym portem przeładunkowym na drodze do Rosji. Wielcy operatorzy kontenertowi, jak Maersk czy Hapag-Lloyd, w ramach sankcji zawiesili transport do Rosji i rynek ten przejęły firmy tureckie: Medkon Lines i Arbas. Obsługują w Mersinie miesięcznie ponad 250 statków z przepakowanym towarem, które kierują do czarnomorskiego Noworosyjska oraz ekspediują w stronę Gruzji 3 tys. ciężarówek dziennie. Wiele dóbr reeksportowanych w ten sposób do Rosji pochodzi z unijnej Europy; nikt się tym specjalnie nie chwali, ale wystarczy jako dowód prześledzić skokowy w ostatnich miesiącach wzrost eksportu do Turcji.