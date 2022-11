Ogromne trzęsienie ziemi w Indonezji. 162 zabitych, setki rannych

Trzęsienie ziemi, do którego doszło w poniedziałek na głównej indonezyjskiej wyspie Jawie, zabiło co najmniej 162 osoby. Część rannych, których liczy się w setkach, wciąż jest pod gruzami.

Trzęsienie o sile 5,6 st. Richtera nawiedziło miasto Cianjur w zachodniej Jawie, ok. 75 km na południowy wschód od stolicy Indonezji – Dżakarty. Obszar jest gęsto zaludniony i podatny na osunięcia ziemi, a domy słabo zbudowane, dlatego wiele z nich obróciło się w gruz.

Gubernator regionu Ridwan Kamil poinformował po południu, że w wyniku trzęsienia zginęły co najmniej 162 osoby, a setki zostało rannych. Liczby te zapewne jeszcze wzrosną, ponieważ trwają poszukiwania i akcje ratownicze. Wcześniej, zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi, indonezyjska Narodowa Agencja Łagodzenia Klęsk Żywiołowych (BNPB) poinformowała, że ​​zginęły co najmniej 62 osoby. Wielu rannych trafiło do szpitala, część leczono na parkingu, bo placówki były pozbawione prądu przez kilka godzin.

Indonezja. Trzęsienia ziemi są powszechne

W ciągu dwóch godzin po trzęsieniu odnotowano 25 wstrząsów wtórnych. Ratownicy próbują uratować ludzi uwięzionych pod zawalonymi budynkami. Ponad 13 tys. osób zostało przesiedlonych, ponad 2,2 tys. domów uszkodzonych. W wioskach wciąż jest sporo ludzi, którzy nie zostali ewakuowani.

Wstrząsy były odczuwalne m.in. w Dżakarcie, gdzie ewakuowano ludzi z wieżowców. Pracownicy biurowi wybiegli z budynków w dzielnicy obywatelskiej i biznesowej. „Pracowałem, gdy podłoga pode mną się trzęsła. Wyraźnie wyczuwałem drżenie” – powiedział agencji AFP prawnik Mayadita Waluyo. Z kolei pracownik biurowy Ahmad Ridwan przekazał agencji Reuters: „Jesteśmy przyzwyczajeni do trzęsień ziemi, ale teraz spanikowaliśmy”.

Trzęsienia ziemi są powszechne w Indonezji, znajdującej się na obszarze „pierścienia ognia” aktywności tektonicznej na Pacyfiku. W Sulawesi w 2018 r. zginęło z tego powodu ponad 2 tys. osób.

