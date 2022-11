Krypto w krypcie. Giełda FTX upadła jak Lehman Brothers

FTX działała jak fundusz hedgingowy. Najpierw wymieniała inwestorom tradycyjne pieniądze na kryptowaluty.

Czy czeka nas kolejna pandemia, tym razem kryptowalutowa? Przed dwoma tygodniami bankructwo ogłosiła druga co do wielkości giełda kryptowalut FTX. Warta jeszcze kilka miesięcy temu 32 mld dol., dziś jest bezwartościowa. Jej założyciel, Sam Bankman-Fried, do niedawna najmłodszy miliarder (dolarowy) na świecie, w cztery dni stracił wszystko, a jest jeszcze winny inwestorom od 3 do 8 mld. Dokładnie nie wiadomo ile, bo likwidator giełdy przyznał, że takiego bałaganu w papierach jeszcze nie widział.