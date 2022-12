To idzie starość! Hiszpańscy seniorzy się buntują. Przybywa ich szybko

Żadnego kraju Europy nie czeka taka rewolucja demograficzna jak Hiszpanii. Trzeba zmienić wszystko: interfejsy bankowe, chodniki, ale przede wszystkim postrzeganie starości.

W ciągu 14 lat liczba oddziałów banków w Hiszpanii spadła z 46 tys. do 20 tys. Likwidowane są też bankomaty. Dziś niemal wszystkie sprawy bankowe można załatwić poprzez aplikacje lub kontakt telefoniczny z bankiem. To sprawia jednak spore problemy seniorom.

W Hiszpanii szybko przybywa emerytów. Bardzo szybko. Jak szacuje OECD, za 28 lat 76 proc. (!) mieszkańców tego kraju będzie już w wieku emerytalnym. Zdaniem socjologów to najwyższy czas na fundamentalną przebudowę państwa we wszystkich możliwych wymiarach – tak aby nadążyło za tą demograficzną rewolucją. A ponieważ państwo się do tego nie kwapi, emeryci już teraz próbują je do przebudowy zmusić.

79-letni Carlos San Juan de Laorden jest emerytowanym urologiem. Doktorat zrobił w Paryżu, skąd przywiózł do Hiszpanii nowoczesną metodę leczenia kamieni nerkowych.