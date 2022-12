Jeffries Hakeem czyni wiosnę. Demokratom wrócił optymizm

Na lidera został wybrany jednomyślnie, przez aklamację, co jest wyrazem dobrych nastrojów w partii po lepszym niż oczekiwano wyniku w wyborach.

Na swojego przywódcę w amerykańskiej Izbie Reprezentantów Demokraci wybrali Hakeema Jeffriesa, pierwszego czarnoskórego polityka na tym stanowisku i w ogóle w roli lidera głównej partii w Kongresie. Jeżeli za dwa lata odzyskają w Izbie większość utraconą w niedawnych wyborach, USA będą miały pierwszego w historii Afroamerykanina jako przewodniczącego Izby. A jest to kluczowe stanowisko w państwie: w razie nagłego ustąpienia lub śmierci prezydenta i wiceprezydenta to on, Speaker of the House, obejmuje najwyższą władzę. Awans Jeffriesa potwierdza schyłek dominacji białych mężczyzn europejskiego pochodzenia w kierowniczych elitach Ameryki, które stają się równie wielorasowe, jak całe społeczeństwo. Proces ten jest szczególnie widoczny w Partii Demokratycznej, bo także dwa inne kierownicze w niej stanowiska przeszły w ręce kobiety (Katherine Clark) i Latynosa (Pete Aguilar).