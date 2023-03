Putin na ławie oskarżonych jak pospolity okrutny zbrodniarz? Kto może go aresztować

Zbrodnie ludobójstwa nigdy się nie przedawniają, więc czas dla oskarżonych nie pracuje. Do tej pory sama możliwość oskarżenia ich w Hadze i wydanie międzynarodowego nakazu aresztowania wydawały się abstrakcją.

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze wydał dwa nakazy aresztowania: Putina, prezydenta Rosji, i jego rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Obojgu zarzuca konkretną zbrodnię: bezprawną deportację setek dzieci z okupowanej części Ukrainy do Rosji z zamiarem trwałego ich wyrwania z rodzinnego kraju. Rzymski Statut (podstawa działania MTK, ratyfikowany przez 123 kraje świata) uznaje takie czyny za formę zbrodni ludobójstwa. Sędziowie Izby Przygotowawczej MTK, dla których wniosek prokuratora nie budził wątpliwości, zatwierdzili nakaz aresztowania. Ale kto i jak doprowadzi oskarżonych przed sąd w Hadze? Bo sądzić ich in absentia nie można, statut tego nie przewiduje. Jednak zbrodnie ludobójstwa nigdy się nie przedawniają, więc czas dla oskarżonych nie pracuje. Do tej pory sama możliwość oskarżenia ich w Hadze i wydanie międzynarodowego nakazu aresztowania wydawały się abstrakcją.

– To oskarżenie ma przełomowy charakter. Jego podstawowe znaczenie jest takie, że oświadcza się całemu światu, że najcięższe zbrodnie nie uchodzą bezkarnie, że sprawcy muszą ponieść konsekwencje swych czynów i że istnieje procedura, w ramach której można je osądzić – mówi prof. Piotr Hofmański, sędzia, a od 2021 r. prezes MTK w Hadze. Przypadło mu to prestiżowe stanowisko w najtrudniejszym chyba okresie działania Trybunału.

Oskarżyć głowę obcego państwa? Przed międzynarodowym sądem? Znamy już trzy precedensy: prezydent Serbii Slobodan Milošević odpowiadał za ludobójstwo, brutalne czystki etniczne i zbrodnie wojenne, w 2001 r. wydały go Trybunałowi nowe władze Serbii, nie doczekał końca procesu, zmarł w więzieniu. Drugiego, prezydenta Libii Muammara Kaddafiego, w 2011 r. przed Trybunałem oskarżyła Rada Bezpieczeństwa ONZ za okrutne tłumienie rebelii we własnym państwie.