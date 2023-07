Zaginął chiński minister minister spraw zagranicznych. Zwykle to źle wróży

Kiedy w Chinach znikają ludzie – czołowi politycy, biznesmeni czy celebryci – przeważnie kończy się to dla nich źle.

Zaginął Quin Guang, chiński minister spraw zagranicznych. Ostatni raz widziany był publicznie, kiedy uśmiechnięty żegnał rosyjskiego wiceministra Andrieja Rudenkę, który przybył do Pekinu opowiedzieć stronie chińskiej o sytuacji po rebelii Prigożyna. A było to dobre trzy tygodnie temu. Miał być na szczycie ASEAN, ale się nie pojawił, co rzeczniczka ministerstwa tłumaczyła, że to „sprawa zdrowotna”, ale później ten fragment zniknął z oficjalnego stenogramu; odwołane zostało, na dwa dni przed, od dawna planowane spotkanie z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem, a także szereg innych; ministra nie było też podczas nieoczekiwanej wizyty stulatka Henry’ego Kissingera, którego na koniec przyjął i komplementował sam przewodniczący Xi.

Wszystko to wywołało powódź spekulacji; Quin jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci chińskiego życia publicznego, a czasy w polityce zagranicznej są gorące i wymagają silnego sternika. W sytuacji próżni informacyjnej pekińscy obserwatorzy zbudowali wiele teorii. Może to jednak nagła choroba? Choroba na szczytach chińskiej władzy jest czymś prywatnym i wstydliwym, nie było np. informacji podczas pandemii, że ktoś z kierownictwa zachorował na covid. Ale skąd problem, żeby o tym poinformować i uciąć spekulacje? Brany pod uwagę był też wątek romansu z młodą dziennikarką telewizyjną, ona zresztą również znikła, a rzeczniczka komentowała, że „nie ma żadnych informacji do przekazania”, co jeszcze podsyciło plotki. Był także wątek korupcyjny i ocierający się o kwestie bezpieczeństwa państwowego, oba pozostawione bez komentarza.

Kiedy w Chinach znikają ludzie – czołowi politycy, biznesmeni czy celebryci – przeważnie kończy się to dla nich źle. Po jakimś czasie publicznej nieobecności pojawiają się oskarżenia.