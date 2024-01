678. dzień wojny. Rosja czołgami stoi? Policzmy więc te czołgi. Na ile lat wojny ich wystarczy?

Rosja – tak jak wcześniej ZSRR – kojarzona była z tysiącami czołgów, przez wiele lat słusznie. W czasie II wojny światowej wyprodukowano w niej najwięcej czołgów na świecie, niemal trzykrotnie więcej niż w Niemczech. A i po wojnie produkcja nie zwalniała. Jak jest dziś?

Dzisiejszej nocy znów doszło do potężnego ataku rakietowego na Ukrainę. Najpierw wysłano w jej kierunku 35 dronów Shahed 136, ale wszystkie zostały zestrzelone. Było to preludium do kolejnej fali, tym razem pocisków skrzydlatych Ch-101 i Ch-555 odpalonych z 16 bombowców Tu-95MS – złośliwi mówią, że z wszystkich sprawnych, jakie Rosja posiada. Wystrzelono łącznie 70 pocisków tego typu, a zestrzelono ich 59 – pozostałe trafiły w różne cele w Ukrainie. Shahedy 136 zostały wysłane po to, by ukraińskie systemy przeciwlotnicze wystrzeliły swoje rakiety, część z nich, nim zdołano przeładować wyrzutnie, nie miała jak strzelać do o wiele groźniejszych pocisków Ch-101/555. Pociski te trafiły w elementy infrastruktury energetycznej, zostawiając nieco ponad ćwierć miliona ludzi w okolicach Kijowa i Charkowa bez prądu, a także w przedmieścia Kijowa i okolic oraz w Charków i w cywilne obiekty w mieście Dnipro. Poczyniły szkody w domach mieszkalnych, na ulicach, w zamkniętych o tej porze placówkach handlowych. Zginęły co najmniej dwie osoby.

Co ciekawe, z samolotów MiG-31 odpalono też 10 pocisków aerobalistycznych Ch-47M2 Kindżał, ale ponieważ wszystkie skierowano na Kijów, najprawdopodobniej poradziły sobie z nimi zestawy Patriot, zestrzeliwując je co do jednego. I wreszcie na różne cele, głównie na Charków, odpalono też 12 rakiet balistycznych – zarówno dedykowanych do zwalczania celów naziemnych pocisków Iskander-M, jak i rakiet przeciwlotniczych S-300, odpalonych w awaryjnym trybie zwalczania obiektów na ziemi.

Przez całą ostatnią dobę walki na frontach Ukrainy nie ustawały. Nie ma jednak żadnych informacji o zmianach przebiegu linii frontu. Wiadomo natomiast, że liczba zabitych Rosjan na samym początku roku przekroczyła 360 tys. (według danych ukraińskich, które jednak znajdują w większości potwierdzenie w niezależnych źródłach). Ostatniej doby Rosjanie stracili też siedem czołgów i 13 innych pojazdów pancernych, a także aż 49 dział artylerii polowej, holowanych i samobieżnych. Dodatkowo zniszczono dwie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Widać wyraźnie, że zaczęło się prawdziwe polowanie na rosyjskie środki artyleryjskie, głównie z użyciem dronów typu FPV, których Ukraińcy zaczęli używać na naprawdę masową skalę.

Iloma czołgami dysponują Rosjanie?

Czołg odgrywa ważną rolę na współczesnym polu walki. Przed wojną w Ukrainie wieszczono jego zmierzch wobec nowych metod walki, sieciocentrycznego dowodzenia wojskami, przewagi sił lotnictwa bojowego (samolotów i śmigłowców bojowych) nad wojskami lądowymi itd. Okazało się, że nic bardziej błędnego. Czołgi wciąż są niezwykle użyteczne, trudne do zniszczenia, a jednocześnie mające sporą siłę ognia i zdolność do niszczenia tzw. obiektów pola walki, czyli pojazdów pancernych przeciwnika, dział, moździerzy, pozycji ogniowych, fragmentów transzei, ciężarówek i żołnierzy wroga. Dla obu stron czołgi są bardzo ważnym elementem wsparcia działań piechoty.

Rosja rozpoczęła wojnę, mając w linii 3,3–3,6 tys. relatywnie nowoczesnych czołgów, spośród których większość skierowano do walk w Ukrainie. Najwięcej było T-72, które produkowano od 1973 r. Armii Radzieckiej dostarczono ponad 10 tys. wozów tego typu, więcej wyeksportowano. Co najmniej 4 tys. tych czołgów zbudowano już w latach 90., a potem produkcję nowych T-72 zakończono. Zamiast tego w 1999 r. uruchomiono produkcję T-90, który tak naprawdę nie był całkiem nowym czołgiem, lecz głęboko zmodernizowanym T-72. Produkcja T-90 trwa w bardzo niewielkiej skali do dziś, przeszkodą w jej rozwinięciu jest brak importowanych elementów. Głównie chodzi o termowizyjne kamery francuskiej firmy Thales, które stanowiły element systemu kierowania ogniem Sosna-U na modernizowanych T-72B3M, oraz element systemu Agat-MDT z czołgów T-90 i T-90A. Obecnie produkuje się czołgi w odmianie T-90A i T-90M (te ostatnie ze spawaną wieżą w miejsce odlewanej) z rosyjskim systemem kierowania ogniem Irbis-K z własną kamerą termowizyjną, która jest jednak zawodna i ma o wiele gorsze parametry od importowanych. Produkcja roczna czołgów T-90 wynosi dosłownie 20–40 rocznie, choć np. w 2021 r. nie dostarczono ani jednego wozu tego typu.

Faktycznie wyprodukowano ok. 4 tys. T-90. Jednakże 1,4 tys. z nich powstało na licencji w Indiach, które zakupiły też ok. 600 rosyjskich T-90S (T-90 w wersji eksportowej). Spośród pozostałych blisko 1 tys. wyeksportowano do różnych innych krajów: Azerbejdżan uzyskał ich tą drogą 93, Algieria ponad 600, Wietnam 64, Irak 73, Syria 30, Uganda 44, Turkmenistan 34. Rosji zostało nieco mniej niż 1 tys. czołgów tego typu, przypuszczalnie niecałe 800, w Ukrainie zdążyła już ich stracić jakieś 150, z czego zniszczenie 96 potwierdzono zdjęciami i filmami. Obecnie Rosja posiada ok. 420 sprawnych T-90 różnych wersji, w składach ma nieco ponad 200 wozów tego typu, połowa z nich po remoncie może zostać wcielona do służby.

Podstawowym rosyjskim czołgiem jest jednak T-72. W momencie rozpoczęcia agresji w czynnej służbie pozostawało ich 2030 egz., z czego przypuszczalnie wszystkie zostały stracone (!) – zniszczenie 1430 szt. potwierdzono zdjęciami, a przecież nie wszystkie straty udokumentowano czy upubliczniono. W zapasach Rosjanie mieli ok. 7 tys. T-72, z czego wyremontowali już i przekazali wojskom 2 tys. To mniej więcej połowa tego, co z tych zapasów da się przywrócić do służby, reszta jest zbyt zdekompletowana i przerdzewiała. Druga połowa zapasów – kolejne 2 tys. szt. – czeka na remont.

Z nowych typów czołgów Rosja ma jeszcze tylko T-80. Tych Rosjanie mieli 480 w linii i 3 tys. w rezerwie. Ponieważ stracili już ok. 1 tys. (719 potwierdzonych zdjęciami), a do remontu nadaje się ok. 1,8 tys., zapas do ewentualnego remontu wynosi jeszcze jakieś 1,3 tys. szt. Czołgi T-80 nie są już produkowane od podstaw, wykonuje się tylko remonty w połączeniu z głęboką modernizacją już istniejących wozów.

Rosja, a właściwie separatyści mieli też nieco ponad setkę czołgów T-64, które zostały zdobyte na Ukrainie w latach 2014–15. Spośród nich potwierdzono zdjęciami stratę (zniszczenie, zdobycie przez Ukraińców) 85 wozów, można więc założyć, że łącznie zniszczono już wszystkie z nich.

Faktyczny wyjściowy stan rosyjskich czołgów nowych typów (T-90, T-80 i T-72) wynosił na początku wojny łącznie ponad 13,3 tys. szt. Na tę liczbę złożyło się: niecałe 800 T-90 (w tym ponad 200 w magazynach), 9030 T-72 (7 tys. w magazynach) i 3480 T-80 (ok. 3 tys. w magazynach). W działaniach wojennych Rosja straciła 150 T-90, 2 tys. T-72 i 1 tys. T-80, razem co najmniej 3150 wozów nowego typu. W jej dyspozycji pozostaje więc ok. 10 tys. czołgów. Ponieważ jednak mniej więcej 40 proc. czołgów w magazynach nie nadaje się do remontu, faktycznie, po odliczeniu „nienaprawialnych”, Rosja ma ich 7,8 tys. Może wystawić ok. 500 T-90 wraz z tymi ze składów, które można wyremontować, oraz do 40 produkowanych co roku, ok. 2 tys. T-72 w linii i 2 tys. do remontu, a także ok. 500 T-80 oraz mniej więcej 800 „naprawialnych” pozostających w magazynach.

Można więc śmiało zaryzykować twierdzenie, że dysponuje zapasem na maksymalnie dwa kolejne lata wojny w Ukrainie, 2024 i 2025. Później zostanie bez czołgów nowej generacji, a właściwie ze śladową ich liczbą, bowiem roczna produkcja to tyle co nic.

Czy Rosja nastarczy czołgów na dalsze lata wojny?

Ktoś może zaprotestować: ale przecież Rosja dostarcza wojskom rocznie od 200 do nawet 400 nowych czołgów T-72 i T-80. To prawda, ale nie cała. Nie są one wcale nowe. To wyjęte z magazynów starsze T-72B (czy nawet T-72A) i T-80B (albo też T-80A), które poddaje się remontowi kapitalnemu, przy okazji bardzo głęboko je modernizując do postaci T-72B3 wzoru 2022 czy T-80BM, a następnie oddaje się je wojskom. Wojsko traktuje je jako nowo dostarczone wozy. Tymczasem kadłub, wieża, działo, karabiny maszynowe, koła, zawieszenie i wiele innych elementów pozostają bez zmian, oczywiście nie licząc regeneracji. Zakłada się natomiast nowy silnik, skrzynie biegów, sprzęgła, mechanizmy skrętu, układy kierowania ogniem, środki łączności, systemy samoobrony, a także nowy pancerz reaktywny, najczęściej typu Kontakt-5. Taki czołg zmienia się nie do poznania i faktycznie jest jak nowy, bo czołg jak kot – ma dziewięć żyć. Często takim remontom wraz z odpowiednią renowacją poddawane są czołgi mocno uszkodzone na polu walki, które zdołano jednak ewakuować. Wiele innych wozów staje się jednak już tylko dawcami różnych organów innym czołgom, np. z magazynów.

Ukraiński analityk Ołeksandr Kowalenko, mający dostęp do danych z ukraińskiego GUR, uważa, że Rosja ma obecnie w linii niemal 3 tys. czołgów (liczba ta nie zmieniła się znacząco od początku wojny, lekko tylko spadając), co mniej więcej pokrywa się z naszymi obliczeniami. Kowalenko dorzuca liczbę, której nie znaliśmy: 700 „remontowalnych” T-64 w rosyjskich składach. Tak czy siak, jeśli w 2024 r. Rosjanie stracą w Ukrainie jakieś 2,5 tys. czołgów (w większości wozów nowej generacji), to mają zapas jeszcze na jeden rok wojny – przy założeniu, że na możliwą konfrontację z NATO, gdyby ta wybuchła wcześniej , niż planują, zostawią sobie minimum 1 tys.

Są jeszcze czołgi starszej generacji, głównie T-62. Tych Rosjanie stracili mniej więcej 150, zniszczenie 92 z nich potwierdzają zdjęcia. W linii zapewne jest ich jeszcze 200, może 300, a Kowalenko podaję liczbę 700 „remontowalnych” wozów tego typu w magazynach. Gdyby wojna przedłużyła się do 2026 r., rosyjski park czołgowy składałby się z owych 700 T-62 po remontach i dodatkowo ok. 800 jeszcze starszych T-55, które są w magazynach w stanie nadającym się do remontów. A także może z tych wozów, które Rosja zdołałaby wyżebrać od sojuszników.

Generalnie można założyć, że w 2024 r. sytuacja „czołgowa” Rosji nie zmieni się, ale na przełomie 2024/2025 zapali się lampka – zostanie zapas na kolejny rok wojny w Ukrainie, ale nie będzie dość wozów do ewentualnej konfrontacji z NATO, gdyby trzeba było walczyć z Zachodem wcześniej, niż Rosja zamierza.

Jeśli Rosja nie zwiększy produkcji całkiem nowych czołgów, to jest nadzieja, że wojnę będzie toczyć samą piechotą, bo sytuacja z innymi wozami pancernymi jest jeszcze gorsza. Produkcja bojowych wozów piechoty jest jeszcze bardziej zachwiana, ale zapasy wystarczą na kolejny rok działań. Później trzeba będzie wprowadzić do służby przestarzałe BMP-1, których Rosja ma całkiem sporo, ok. 7 tys., w tym zapewne do 4 tys. „naprawialnych”.

Wniosek niestety jest smutny: Rosja ma zapasy podstawowego sprzętu bojowego na kolejny rok działań. Do konfrontacji z NATO będzie jednak potrzebowała tym więcej czasu, im więcej straci techniki bojowej w Ukrainie. Atak na NATO będzie wymagał co najmniej 3,5 tys. czołgów i tyleż samo bojowych wozów piechoty – przy produkcji na poziomie co najmniej 1,5 tys. szt. rocznie (czołgów i bojowych wozów piechoty). Czy jeśli obecnie powstaje po 40 nowych czołgów, to jest możliwe produkowanie ich po 120 miesięcznie? Niestety, jest. W szczytowym okresie Sowieci produkowali po ponad 3 tys. czołgów rocznie, np. w 1985 r. dostarczono wojsku 3162 wozy: 633 T-64, 1759 T-72 i 770 T-80. Wiadomo, że odpadł zakład czołgowy w Charkowie, Rosji zostały dwa zakłady do produkcji czołgów: w Niżnym Tagile i w Omsku, które przynajmniej teoretycznie są w stanie produkować łącznie do 2 tys. czołgów (1,5 tys. Niżny Tagił i 500 Omsk). Przeszkodą do osiągnięcia tego „zimnowojennego” poziomu są dostawy elementów elektroniki, komponentów od kooperantów (łożyska toczne o wysokiej wytrzymałości, tarcze cierne, silniki, drążki skrętne wykonywane w hutach w specjalnych technologiach, optyka i elektrooptyka, układy hydrauliczne, osprzęt elektryczny, radiostacje, działa, komponenty układu kierowania ogniem i systemów samoobrony). We wszystkich zakładach, które te komponenty dostarczają do Niżnego Tagiła i Omska, należałoby dramatycznie zwiększyć produkcję, co nie będzie łatwe. Druga przeszkoda to zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która po spadku produkcji po prostu odeszła.

Jest zatem nadzieja, tak dla Ukrainy, jak i dla NATO, choć możemy nie docenić zdolności Rosji do rozkręcenia produkcji, tak jak to miało miejsce w ZSRR w latach wojny.

