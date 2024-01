Najbardziej ekologiczny wycieczkowiec na świecie ruszył w dziewiczy rejs. Wszystkiego ma więcej

„Ikona Mórz” to najpotężniejszy wykwit turystyki w formie przemysłowej i swoją gigantomanią wzbudził mieszane uczucia.

Ochrzczony przez samego Lionela Messiego „Icon of the Seas”, największy na świecie statek wycieczkowy, ruszył właśnie z Miami na Florydzie w swój dziewiczy rejs. Wszystkiego ma więcej. 250 tys. ton wyporności (tyle co pięć „Titaniców”), 365 m długości, 20 pokładów, 7,6 tys. pasażerów, 2,4 tys. załogi. Do tego 40 restauracji, największy park wodny i takaż sala widowiskowa, symulator surfingu, lodowisko, ścianka wspinaczkowa – i długo by wymieniać. No i kosztował 2 mld dol.

„Ikona Mórz” to także najpotężniejszy wykwit turystyki w formie przemysłowej i swoją gigantomanią wzbudził mieszane uczucia. Uprzedzając głosy krytyki, inwestor Royal Caribbean ogłosił, że to najbardziej ekologiczny wycieczkowiec w swojej klasie, 24 proc. bardziej energooszczędny niż aktualnie obowiązujące wymagania Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Napędzany jest skroplonym gazem ziemnym, czystszym niż tradycyjny olej napędowy, odzyskuje 98 proc. wody pitnej, ma zamknięty obieg spalania śmieci. A do 2035 r. …osiągnie zerową emisję netto. Ekolodzy twierdzą, że dużo w tym ekościemy, a nowe paliwo emituje ogromne ilości metanu.

Kiedy w 2020 r. zaczęła się epidemia covidu, jednym z jej symboli stał się wycieczkowiec „Diamond Princess”, na którym wybuchła zaraza. Statki wycieczkowe zostały uziemione i wieszczono, że to zmierzch tego rodzaju turystyki. Te przepowiednie, jak wiele innych pocovidowych, absolutnie się nie spełniły. Branża wycieczkowców szybko stanęła na nogi, a obecnie przeżywa niebywały rozkwit. Co więcej, jej popularność szybko rośnie wśród młodych (obalając kolejny mit, że to rozrywka dla emerytów). Zapotrzebowanie jest tak duże, że w fińskiej stoczni w Turku, gdzie zbudowano „Ikonę”, przyspieszono prace nad jej dwoma bliźniakami.