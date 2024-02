Gaza w gruzach. Dlaczego Izrael wysadza w powietrze miejsca już odbite i opuszczone?

Z analizy zdjęć satelitarnych wynika, że właściwie wszędzie w gruzy obrócono domy mieszkalne i budynki użyteczności publicznej, w tym placówki edukacyjne, ochrony zdrowia i meczety.

Po czterech miesiącach wojny w Gazie została zniszczona lub poważnie uszkodzona ponad połowa budynków. Także w części środkowej i na południu Strefy, choć to przede wszystkim północ miała być schronieniem Hamasu, tamtędy miało przejść odwetowe natarcie armii Izraela. Z przeprowadzonej na zamówienie BBC analizy zdjęć satelitarnych wynika jednak, że właściwie wszędzie w gruzy obrócono domy mieszkalne i budynki użyteczności publicznej, w tym placówki edukacyjne, ochrony zdrowia i meczety.

Do ucieczki zostało zmuszonych ponad 80 proc. mieszkańców Gazy, 1,7 mln osób opuściło swoje domy i próbuje chronić się na południu, m.in. w samorzutnych obozowiskach w okolicach Rafah. Według BBC łączna powierzchnia miasteczek namiotowych założonych tylko w grudniu przy granicy z Egiptem to 3,5 km kw., to odpowiednik pięciuset boisk piłkarskich. Na obrzeżach miasta Rafah „prawie każdy skrawek dostępnego, niezagospodarowanego terenu” jest wykorzystywany na schronienie dla przesiedleńców. Na początku lutego Rafah też było intensywnie ostrzeliwane, do tego stopnia, że ONZ mówi o mieście jako o „szybkowarze rozpaczy”. Palestyńska administracja twierdzi, że zginęło dotąd ponad 23 tys. osób, w większości kobiety i dzieci. Te zgony potwierdzono, bo nieznana liczba ofiar znajduje się pod zrujnowanymi budynkami, 67 tys. osób odniosło rany.

Izrael niezmiennie odpiera zarzuty o intencjonalne atakowanie cywili. Argumentuje, że jedynie poluje na członków Hamasu, a straty wśród osób postronnych stara się minimalizować. Pewna liczba ofiar ma być jednak nie do uniknięcia, i ze względu na miejski charakter starć, i dlatego, że Hamas chroni się w obiektach cywilnych. Armia izraelska nie odpowiada jednak, dlaczego wysadza w powietrze miejsca już odbite i opuszczone, np.