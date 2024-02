Szanse Bidena dziś wyglądają dość mizernie. Czy Taylor Swift mu pomoże?

Joe Biden ma problemy z własnym wiekiem, imigracją, Izraelem... Ale na pewno nie ma z determinacją, aby po listopadowych wyborach pozostać w Białym Domu. Czy pomoże mu w tym Taylor Swift?

Oszałamiający sukces Taylor Swift – czwarta nagroda Grammy w kategorii najlepszy album – ucieszył nie tylko jej fanów. Podekscytowany jest także Biały Dom. Superpopularna piosenkarka poparła w 2020 r. kandydaturę Joe Bidena na prezydenta, uzasadniając to m.in. jego zaangażowaniem w kwestie praw kobiet i osób LGBT. Obóz Bidena ma więc nadzieję, że wesprze go i tym razem – w walce o reelekcję, najpewniej z Donaldem Trumpem. Wielu ekspertów uważa wręcz, że w listopadzie jej głos może być decydujący.

Są tu precedensy – w 2008 r. ikona telewizyjnych talk-show Oprah Winfrey wezwała do głosowania na Baracka Obamę w demokratycznych prawyborach. Szacuje się, że przyniosło mu to milion dodatkowych głosów. I dało zwycięstwo w walce o nominację prezydencką z Hillary Clinton. A potem pomogło wygrać wybory do Białego Domu. Gwiazdy popkultury to w Ameryce autorytety większe niż intelektualiści. I dlatego politycy zabiegają o ich względy.

Ekonomiczni pesymiści

Biden potrzebuje poparcia Taylor Swift, bo perspektywy jego reelekcji wyglądają na razie dość mizernie. Według najnowszego sondażu, dobrze ocenia go jako prezydenta tylko 37 proc. Amerykanów, źle – ponad 60 proc. Jeszcze kilka tygodni temu miał nad Trumpem sondażową przewagę, ale trend jest dla niego niepokojący. Gdyby wybory odbyły się dziś, Biden przegrałby z nim 47 do 42 proc. (sondaż telewizji NBC), czyli różnicą powyżej statystycznego błędu. W dodatku zostałby pokonany w większości stanów swingujących, decydujących zwykle o ostatecznym wyniku.

81-letni prezydent zacina się, czasem zdaje się tracić wątek, niekiedy trudno go zrozumieć. Kilka dni temu autorzy raportu badającego nieodpowiednie przechowywanie przez Bidena tajnych dokumentów we własnym domu zarzucili prezydentowi problemy z pamięcią (podczas przesłuchania nie odpowiedział m.