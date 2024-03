Kalifat kusi i nadal rozpala wyobraźnię. Przypomina cesarstwo. Zachód bardzo się go boi

Sto lat po obaleniu kalifatu idea ta nadal rozpala wyobraźnię jako sprawiedliwy projekt emancypacji od niesprawiedliwego Zachodu.

Dokładnie sto lat temu – nad ranem i po cichu – ostatni kalif Abdülmecid II, polityczny i religijny przywódca muzułmanów, wsiadł wraz z rodziną do pociągu pod Stambułem i uciekł do Szwajcarii. Turecki parlament dzień wcześniej przegłosował obalenie kalifatu. I choć Abdülmecid II pełnił funkcję symboliczną – tylko 10 proc. muzułmanów mieszkało pod jego panowaniem – to likwidacja 600-letniej i najważniejszej muzułmańskiej instytucji politycznej wywołała protesty od Egiptu po Indie. Z tego niezadowolenia cztery lata później w Egipcie powstało Bractwo Muzułmańskie. Jego odłamem jest Hamas.

Niechlubna sława słowa „kalifat” wynika z przerażenia świata dżihadystami z organizacji terrorystycznej ISIS, czyli tzw. Państwa Islamskiego. Dziś zdławionej, ale w latach 2014–17 zawiadującej swoim małym kalifatem na pograniczu iracko-syryjskim. I znanej głównie z dekapitacji zagranicznych zakładników. Kilka dni po ataku z 7 października ub.r. premier Izraela Beniamin Netanjahu porównał Hamas do ISIS. Powtarza to w kółko, a hasztagu #HamasisISIS używają ambasady Izraela, także w Polsce. Dla Netanjahu sprawa jest prosta: „Cywilizowany świat powinien się zjednoczyć za Izraelem” i przeciw „głodnym krwi zwierzętom”.

Sprawa nie jest jednak prosta. Można oczywiście zarysować powiązanie między wojną w Gazie i decyzją Atatürka, twórcy republikańskiej Turcji, o likwidacji kalifatu. Ale nie dlatego, że Hamas chce ustanowić kalifat – bo nie chce. To kolonializm, imperializm, nacjonalizm i rasizm stanowią wspólny mianownik lat 1924 i 2024 – wszystkie te -izmy i wtedy, i dziś stanowiły i stanowią siłę napędową wydarzeń.

Coś swojego, coś wielkiego

Strach Zachodu przed kalifatem głęboko wsiąkł w kulturę masową.