Wielka wymiana więźniów i duże wątpliwości. Wraca tradycja z czasów zimnej wojny?

Po ponad dwóch latach sekretnych negocjacji w Ankarze doszło do wymiany więźniów politycznych i szpiegów między Rosją a Zachodem. To największa taka operacja od czasów zimnej wojny. Zaangażowanych było 7 państw. Na Zachód wróciło 16 osób, m.in. Ałsu Kurmaszewa z Radia Wolna Europa, dziennikarz „Wall Street Journal” Evan Gershkovich, a także były marine Paul Whelan, obaj skazani w Rosji za „szpiegostwo” na 16 lat więzienia. Joe Biden dawno mówił, że ich uwolnienie to priorytet. Teraz mógł z dumą witać ich na lotnisku. Oczywiście wraz z Kamalą Harris, kandydatką na nową prezydentkę Stanów Zjednoczonych. Uwolnieni zostali też obywatele Niemiec, m.in. Rico Krieger, pracownik Czerwonego Krzyża (skazany na Białorusi na karę śmierci za rzekomy terroryzm), i znani rosyjscy opozycjoniści, m.in. założyciel Stowarzyszania Memoriał Oleg Orłow, Władimir Kara-Murza i Ilia Jaszyn.

Do Rosji leciało 10 osób (w tym dwoje dzieci). Na lotnisku Wnukowo czekał czerwony dywan i Władimir Putin. Na trapie pojawili się: haker i oszust finansowy (obaj skazani przez amerykańskie sądy), współpracownicy wywiadu, m.in. działający za granicą pod sfałszowaną tożsamością nielegałowie. Wśród nich małżeństwo Dulcewów, którzy w Słowenii udawali Argentyńczyków tak dobrze, że ich dzieci dopiero na pokładzie samolotu dowiedziały się, że są Rosjanami.

Najważniejszy był Wadim Krasikow, funkcjonariusz FSB, który dorabiał na boku jako płatny morderca. Gdy wpadł, Rosjanie posłali go za granicę. Miał odkupić winy, wykonując wyrok na mieszkającym w Niemczech Zelimchanie Changoszwilim (walczył przeciw Rosji w wojnach czeczeńskich i w Gruzji w 2008 r.). Krasikow został pojmany w Berlinie i skazany na dożywocie. To na nim Putinowi zależało najbardziej. Wydanie go było jednak kłopotliwe.