Rosjanie zaczynają pełznąć już na kilku odcinkach frontu, posuwają się powoli, ale systematycznie. Czy to oznacza, że ukraińskie wojska słabną?

Jak się okazuje, wczorajsze rosyjskie uderzenie rakietowe było naprawdę silne. Z okupowanych terytoriów, w tym z Krymu, odpalono na Ukrainę siedem rakiet balistycznych Iskander-M, siedem pocisków skrzydlatych Iskander-K, a także osiem pocisków skrzydlatych Ch-22 (z bombowców strategicznych Tu-22M3), 10 pocisków lotniczych Ch-59 (z samolotów taktycznych lecących nad obwodem woroneskim) oraz aż 123 drony Shahed 136, spośród których udało się zestrzelić 56. Są zabici i ranni – w Kijowie, w Połtawie, w Zaporożu i w Odessie. W tym ostatnim mieście trafiono nawet budynek należący do UNESCO.

W wyniku rosyjskiego uderzenia lotniczego skierowanego przeciwko wojskom ukraińskim, które wtargnęły do obwodu kurskiego, trafiono szkołę w Sudży. Akurat ukryła się w niej spora liczba rosyjskich cywili – tym razem Rosjanie zaatakowali swoich.

Nowo sformowana elitarna 414. Brygada Szturmowych Bezpilotowych Aparatów chwali się sukcesami za styczeń 2025 r. To słynne „ptaki Madziara”, są wyjątkowo skuteczni. Jeśli im wierzyć (a mają często potwierdzenie na filmach), to zaatakowali 79 rosyjskich czołgów, spośród których 17 zniszczyli; 19 dział artylerii polowej – zniszczyli cztery; przeprowadzili trzy ataki na wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, spośród których zniszczyli jedną; zaatakowali 151 innych pojazdów pancernych, z których zniszczyli 65. Udało im się też zniszczyć 46 motocykli i 146 innych pojazdów wszelkich typów. Zabili aż 830 żołnierzy rosyjskich (dwa pełne bataliony), a zranili 468 kolejnych. To wszystko przy zużyciu 5470 dronów FPV.

Ukraińcy uzyskali wysoką skuteczność, sięgającą 39 proc. trafień, zrzucając 9853 sztuk amunicji z tzw. bombodronów. Tych ostatnich stracono 41 sztuk.