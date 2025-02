Pippi zostaje w domu! Szwedzkie „soft girls” nie chcą pracować. Są powody do paniki?

Coraz więcej młodych Szwedek rezygnuje z ambicji zawodowych i pracy po godzinach na rzecz dbania o rozwój i harmonię. Nawet za pieniądze partnera.

Sprawa nabrała międzynarodowego znaczenia. O trendzie soft girls (delikatne dziewczyny) – czyli o młodych Szwedkach, które marzą o tym, żeby nie pracować – informowało obszernie samo BBC. W Szwecji od paru miesięcy toczy się na ten temat burzliwa dyskusja. Problemowi soft girls poświęcony był nawet panel podczas „Tygodnia w Almedalen”, który jest najważniejszym szwedzkim wydarzeniem politycznym. Dyskutowano tam o polityce energetycznej, sztucznej inteligencji, wojnie w Ukrainie. I właśnie o Szwedkach, które marzą o spokojnym życiu bez wyzwań zawodowych.

Jedno z ważnych haseł drugiej fali feminizmu głosiło, że prywatne jest polityczne: to co osobiste i często uważane za nieistotne przez polityków bywa kwestią kluczową dla rozwoju społeczeństwa. Na przykład to, jak dzielimy się obowiązkami domowymi, jak postrzegamy swoją rolę w społeczeństwie ze względu na płeć. Szwecja to jeden z krajów, w których przekonanie to od wielu lat ma znaczący wpływ na prawodawstwo, kształt państwa opiekuńczego i debatę. Widać to także dziś, kiedy wielkim tematem stały się plany życiowe młodych kobiet.

Nawet dla Szwedzkiego Urzędu ds. Równości Płci, który ostrzega, że niezależność ekonomiczna kobiety zostanie ograniczona, gdy zdecyduje się ona na rezygnację z pracy. – Wolność kobiet zbudowana jest na niezależności finansowej. Dziewczyna, która chce być soft girl, powinna wziąć pod uwagę ryzyko związane z ekonomiczną zależnością od partnera – podkreśla Sara Andersson, analityczka urzędu.

Trend soft girls narodził się w mediach społecznościowych, jest popularny zwłaszcza na TikToku i Instagramie. W wymiarze estetycznym pełno tam koloru różowego w odcieniu pudrowym. Chodzi jednak nie tylko o upozowane zdjęcia i filmiki, ale także o poszukiwania nowych życiowych ideałów.