Gene Hackman i jego żona nie żyją. Zostali znalezieni martwi w domu w Santa Fe

Aktor miał 95 lat, jego żona Betsy Arakawa 63 lata. Znaleziono ich martwych w willi w Santa Fe.

Jak piszą media, po północy szeryf hrabstwa potwierdził ofocjalnie, że aktor i jego żona nie żyją. Na razie służby podają, że nie ma bezpośrednich przesłanek, żeby podejrzewać udział osób trzecich. Nie podano ani przyczyny śmierci pary, ani orientacyjnego czasu, kiedy mogło do niej dojść. Wiadomo, że w willi znaleziono również martwego psa pary.

Gene Hackman nie żyje

Hackman to jeden z największych amerykańskich aktorów, dwukrotny zdobywca Oscara za role we „Francuskim łączniku” (1972 r.) i „Bez przebaczenia” (1993). Zdobył także cztery Złote Globy, dwie nagrody BAFTA i Srebrnego Niedźwiedzia.

Urodził się w San Bernardino w Kalifornii (ojciec był Amerykaninem, matka Kanadyjką). Studiował w nowojorskiej szkole radiowej, aktorstwa uczył się w Pasadena Playhouse.

W 1958 r. zadebiutował na off-Broadwayu. Na ekranie po raz pierwszy można go było zobaczyć w małej roli policjanta w filmie „Mad Dog Coll” w 1961 r. oraz w serialu kryminalnym „Tallahassee 7000”.

Większą i ważną rolę zagrał w dramacie „Rossena Lilith”, gdzie wystąpił również Warren Beatty. I to on namówił Arthura Penna do obsadzenia Hackmana w „Bonnie i Clyde” (pierwsza nominacja do Oskarów). Potem przyszły wielkie role we „Francuskim łączniku”, „Strachu na wróble”, „Zasadzie domina” czy „Mistrzowskim rzucie”. Nominowany do Oskara był też za rolę w „Missisipi w ogniu”.

Wycofał się ostatecznie w 2004 r. Po raz ostatni wystąpił wtedy w filmie „Witamy w Mooseport”.