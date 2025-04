Historia Mahmuda

UNICEF wylicza, że od jesieni 2023 r. w Strefie Gazy zginęło 15 tys. dzieci, ponad 30 tys. zostało rannych.

Wśród zgłoszonych 59 320 zdjęć w tegorocznym World Press Photo zwyciężył portret 9-letniego Mahmuda Adżdżura okaleczonego w marcu 2024 r. podczas ucieczki przed izraelskim atakiem lotniczym w mieście Gaza.

Rodzinie udało się przedostać do Kataru, gdzie chłopiec przechodzi rekonwalescencję. W Dausze spotkała go autorka zdjęcia, Palestynka Samar Abu Eluf, fotografka freelancerka, która w grudniu 2023 r. w dramatycznych okolicznościach wydostała się ze Strefy Gazy. Oboje są po bezpiecznej stronie. Mahmud uczy się żyć na nowo, korzysta ze smartfona, a apel o protezy na gali WPP szybko znalazł odzew.

Losy wielu mu podobnych potoczyły się jednak gorzej. UNICEF wylicza, że od jesieni 2023 r. w Strefie Gazy zginęło 15 tys. dzieci, ponad 30 tys. zostało rannych. Według ostatnich danych Światowej Organizacji Zdrowia co najmniej 11 tys. osób w ciężkim stanie (w tym 4,5 tys. dzieci) należałoby natychmiast ewakuować. Jordania zadeklarowała przyjęcie 2 tys. dzieci potrzebujących pilnej opieki medycznej, na początku marca trafiło tam 29 małych pacjentów, ale wznowienie walk po dwumiesięcznym rozejmie i blokada przejść wstrzymały dalsze plany. Zablokowane też zostały dostawy pomocy humanitarnej. 12 największych organizacji pozarządowych działających w Strefie alarmuje, że to „największy kryzys humanitarny w naszym pokoleniu”.

W przededniu ogłoszenia wyników konkursu w północnej Gazie zginęła 25-letnia fotografka Fatima Hasuna. Tworzyła wstrząsającą zdjęciową kronikę życia codziennego. Na tej kanwie powstał film dokumentalny francusko-irańskiej reżyserki Sepideh Farsi „Put Your Soul on Your Hand and Walk”, który zostanie pokazany na tegorocznym festiwalu w Cannes. W zbombardowanym domu rodzinnym zginęło także dziewięcioro jej bliskich. Izraelskie władze wojskowe wyjaśniły, że celem ataku był członek Hamasu.