Kiedy pogrzeb papieża? Watykan wskazał daty

Ojciec Święty miał 88 lat. W ostatnich miesiącach był hospitalizowany z powodu ciężkiego zapalenia płuc. Jeszcze w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pozdrowił wiernych z balkonu bazyliki św. Piotra, udzielając im błogosławieństwa Urbi et Orbi („miastu i światu”). Zmarł w Domu Świętej Marty, gdzie – inaczej niż jego poprzednicy – mieszkał przez cały pontyfikat.

W poniedziałkowy wieczór potwierdzona została przyczyna zgonu, o jakiej spekulowały wcześniej media, w tym dziennik „Corriere della Sera”, który powoływał się na niepotwierdzone doniesienia z Watykanu. Franciszek chorował na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu II, a w ostatnich tygodniach był hospitalizowany ze względu na ostrą niewydolność oddechową z powodu obustronnego multimikrobiotycznego zapalenia płuc. Jak podało biuro prasowe Watykanu, bezpośrednią przyczyną śmierci Ojca Świętego był jednak udar mózgu i „nieodwracalna zapaść kardiologiczna”.

Upubliczniono także testament papieża. „W imię Najświętszej Trójcy. Amen. Czując, że zbliża się zmierzch mojego ziemskiego życia, i z żywą nadzieją na życie wieczne pragnę wyrazić moją wolę w testamencie wyłącznie, jeśli chodzi o miejsce mojego pochówku” – napisał Franciszek w dokumencie opatrzonym datą 29 czerwca 2022 r. Papież poprosił o skromny grób w ziemi w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej. Na grobie ma widnieć tylko jeden napis: „Franciscus”.

Jorge Mario Bergoglio Kościołem rzymskokatolickim kierował od 13 marca 2013 r., na Tronie Piotrowym zastąpił Benedykta XVI. Był pierwszym papieżem z Nowego Świata i pierwszym jezuitą na czele Kościoła, Argentyńczykiem, synem włoskich imigrantów.

W Watykanie trwa teraz Sede vacante, czyli okres, w którym Stolica Apostolska nie posiada zwierzchnika. Jakie wydarzenia nas czekają w najbliższej przyszłości?

Poniedziałek 21 kwietnia:

Jak podało biuro prasowe Watykanu, hołd wszystkich wiernych i przeniesienie ciała papieża Franciszka do bazyliki św. Piotra odbędą się w środę rano. Wierni będą mogli składać hołd zmarłemu papieżowi najprawdopodobniej przez trzy dni. Dokładne daty zostaną podane we wtorek.

Zgodnie z Konstytucją Apostolską „Universi Dominici Gregis” przygotowanie ceremonii pogrzebowych zmarłego papieża jest obowiązkiem kardynałów, przy czym złożenie do grobu ma odbyć się między czwartym a szóstym dniem po jego śmierci. Tradycja zostanie zachowana: jak poinformowało biuro prasowe Watykanu, pogrzeb Franciszka odbędzie się między piątkiem a niedzielą. Media spekulują, że najlepszym dniem na uroczystości pogrzebowe ma być sobota 26 kwietnia.

Konklawe odbędzie się najprawdopodobniej między 5 a 10 maja. O dokładnych datach zdecydują kardynałowie podczas kongregacji, czyli narad zwoływanych w okresie między śmiercią papieża a wyborem jego następcy. Pierwsza z kongregacji kardynałów rozpocznie się we wtorek, o godz. 9 rano.

Nie później niż dwudziestego dnia od śmierci papieża kardynałowie elektorzy wezmą udział w poprzedzającej konklawe mszy Pro eligendo Papa (o wybór papieża). Tym samym konklawe rozpocznie się w ciągu miesiąca. Weźmie w nim udział 137 kardynałów z ponad 70 krajów świata. Aż 109 z nich zostało mianowanych przez papieża Franciszka.

Franciszek zdecydował, że chce być pochowany w bazylice Santa Maria Maggiore (Matki Bożej Większej). Wybrał tam dla siebie miejsce za figurą Królowej Pokoju, w pomieszczeniu, w którym przechowywane są obecnie kandelabry. Papież poprosił o prosty grób w ziemi z jedynym napisem: „Franciscus”. Po raz pierwszy od 120 lat papież nie spocznie w Grotach Watykańskich bazyliki św. Piotra.

Zmarły właśnie papież uprościł także protokół określający, w jaki sposób powinien wyglądać papieski pochówek. Jednym z punktów zmienionego rytuału jest ogłoszenie zgonu papieża w prywatnej kaplicy, a nie w jego pokoju. Franciszek zdecydował także, że ciało papieża nie będzie wystawione na katafalku, a od razu złożone do trumny i tak wystawione na widok publiczny. Ciało zostanie pochowane w dwóch, a nie – jak dotąd – trzech trumnach. Jednej z cynku, drugiej z drewna.

Wiadomo już, że uroczystościom pogrzebowym przewodniczyć będzie kard. Battista Re.

Na śmierć głowy Kościoła rzymskokatolickiego zareagowali politycy całego świata. Biały Dom napisał na X: „Niech papież Franciszek spoczywa w pokoju” i pokazał zdjęcie Donalda i Melanii Trump na audiencji u papieża, a także wykonaną wczoraj fotografię wiceprezydenta J.D. Vance′a, którego Franciszek przyjął w Watykanie w niedzielę wielkanocną.

„Miliony ludzi na świecie opłakują tragiczne wieści o odejściu papieża Franciszka. Jego życie było poświęcone Bogu, ludziom i Kościołowi” – napisał Wołodymyr Zełenski. Dodał: „Wiedział, jak dawać nadzieję, łagodzić cierpienie poprzez modlitwę i wspierać jedność. Modlił się o pokój w Ukrainie i za Ukraińców. Łączymy się w smutku z katolikami i wszystkimi chrześcijanami, którzy szukali duchowego wsparcia u papieża Franciszka. Wieczna pamięć!”.

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.



