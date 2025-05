To sensacja: Friedrich Merz nie został kanclerzem. W Niemczech szok i paraliż

Szef chadeków nie zebrał wymaganej większości 316 głosów. Trwają narady klubów parlamentarnych. Nie wiadomo, kiedy dojdzie do kolejnego głosowania.

To sensacja, bo wydawało się, że w kwestii nowego gabinetu w Republice Federalnej wszystko jest już dogadane. Znane były nawet nominacje ministerialne, na czele z samym Merzem, ale też chociażby Johanem Wadephulem, który miał zostać ministrem spraw zagranicznych.

Teraz wszystko stoi pod znakiem zapytania. Friedrichowi Merzowi i koalicji z SPD zabrakło sześciu głosów do wygrania wotum zaufania. Nawet gdyby im się udało, jak przypomina portal „Politico”, byłaby to najmniej stabilna większość w powojennej historii Niemiec – SPD i CDU/CSU razem kontrolują tylko 52 proc. z 630 miejsc w Bundestagu.

Merz upokorzony

Zgodnie z konstytucją nie ma żadnych ograniczeń co do liczby głosowań nad wotum zaufania. Ale nigdy od 1949 r. nie doszło w pierwszym podejściu do porażki kandydata na kanclerza. Komentatorzy w Niemczech i innych krajach europejskich zgodnie przyznają, że to gigantyczne upokorzenie dla Merza, z którego ciężko będzie mu się podnieść. Pierwsze analizy wskazują, że rebelia wyszła z szeregów SPD: nie wszyscy w lewicowej partii byli zadowoleni z umowy koalicyjnej i ogólnego kierunku reform, które proponował Merz.

Porażka chadeków nastąpiła w krytycznym dla Niemiec momencie. Scena polityczna jest rozchwiana po piątkowej decyzji służb ochrony konstytucji, niemieckiego kontrwywiadu, o uznaniu AfD za partię ekstremistyczną. Partia Alice Weidel już zapowiedziała, że będzie się odwoływać i zaskarży tę decyzję do sądu.

AfD jest w tej chwili najpopularniejszą partią w Niemczech, według najnowszych sondaży ma 26 proc. poparcia – przy 24 proc. dla CDU/CSU. Niewykluczone, że jeśli Niemcom nie uda się przegłosować nowej koalicji, dojdzie do przyspieszonych wyborów – AfD mogłoby wygrać, choć pewnie i tak nie zebrałoby dość głosów, żeby rządzić samodzielnie.

Niemcy w kryzysie

Żeby drugie głosowanie nad wyborem kanclerza odbyło się jeszcze dzisiaj, inicjatywę musiałoby poprzeć co najmniej 67 proc. posłów – koalicja nie kontroluje takiej większości. W przypadku drugiego głosowania nadal obowiązywałby próg 50 proc. Przy trzecim podejściu, jak tłumaczy portal Euractiv, wystarczyłaby już większość względna, którą Merz osiągnął za pierwszym razem.

Nie jest jednak powiedziane, że szef chadeków stanie ponownie do wyborów. To pierwszy raz, kiedy kandydat doświadczył tak wielkiego upokorzenia jeszcze przed rozpoczęciem kadencji. Wszystkie scenariusze są w tej chwili analizowane.

O sytuacji będziemy informować na bieżąco.