Śmiercionośna „Pajęczyna”. Ukraińcy mają psychologiczną przewagę

Jeśli potwierdzą się informacje strony ukraińskiej, był to najskuteczniejszy atak dronowy w historii.

W niedzielę 117 niewielkich dronów czterowirnikowych z ładunkami wybuchowymi zaatakowało cztery bazy lotnicze głęboko na terytorium Rosji, m.in. w pobliżu Murmańska i przy granicy z Mongolią. W wyniku ukraińskiego ataku zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało ok. 40 bombowców strategicznych Tu-95 i Tu-22, których Rosja używa do wystrzeliwania pocisków dalekiego zasięgu rażących ukraińskie miasta. Wartość strat ocenia się na 7 mld dol. A wszystko to w przeddzień kolejnej rundy rosyjsko-ukraińskich negocjacji.

Operacja „Pajęczyna”, według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który osobiście ją nadzorował, była przygotowywana od 18 miesięcy. Najpierw uzbrojone drony trafiły potajemnie na terytorium Rosji. Tam współpracownicy ukraińskich służb załadowali je do drewnianych kontenerów. Te z kolei przed samym atakiem załadowano do przyczep tirów, które stanęły w pobliżu rosyjskich lotnisk. Ukraińcy chwalą się już dronami o zasięgu 3 tys. km, ale te użyte w ataku były standardowe – chodziło o jak najkrótszy lot do celu, żeby rosyjska obrona przeciwlotnicza nie zdążyła zareagować. Ukraińcy najpierw zdalnie otworzyli dachy kontenerów, a potem uruchomili drony, które nawigowały, korzystając z rosyjskiej sieci. Najdalsza z zaatakowanych baz, Biełaja, znajduje się w obwodzie irkuckim, 4 tys. km od granic Ukrainy. Zełenski twierdzi, że jego służby zlikwidowały w ten sposób jedną trzecią rosyjskich samolotów dalekiego zasięgu, niezbędnych do atakowania Ukrainy. Straty są tym większe, że Rosja nie produkuje już Tu-95 i Tu-22. Przed atakami miała ich odpowiednio 58 i 54 sztuki (według bazy danych Military Balance), ale nie jest jasne, ile było jeszcze sprawnych.

Ostatni weekend był wyjątkowo intensywny na froncie. W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy 472 drony, co również jest nowym rekordem.