Próg 16 lat

W Australii nabiera kształtu pierwszy na świecie zakaz korzystania z serwisów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Cyfrowa prohibicja ruszy 10 grudnia. Według rządu trzeba chronić zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków oraz ich dobre samopoczucie. Tymczasem w sieci są wiedzione przez algorytmy – nastawione na komercję i mogące prowadzić do szkodliwych lub niebezpiecznych treści. Do listy zagrożeń – w tym Facebooka, Instagrama, Snapchata i X – dopisano właśnie YouTube. Z jednej strony pozostaje miejscem udostępniania nagrań, także o charakterze edukacyjnym, ale z drugiej podsuwa samoodtwarzające się krótkie wciągające filmy. Z formatem dostosowanym do wielkości ekranu telefonu i regularnymi dawkami dopaminy dla widzów.

Najmłodsi obywatele nie będą mogli zakładać kont w tych serwisach, konta istniejące czeka likwidacja. Właściciele platform będą zobligowani do podjęcia „rozsądnych kroków” pozwalających m.in. ustalać wiek użytkowników i eliminować możliwości obchodzenia zakazu. Niesolidnym firmom – i tylko im – grożą kary do równowartości 120 mln zł. O pójściu śladem Australii myśli Nowa Zelandia, za podobnymi przepisami optuje także izba wyższa parlamentu w Pakistanie.

Coraz powszechniej ukończenie 16. roku życia uznawane jest za przekroczenie progu obywatelskiej samodzielności. Rządząca w Wielkiej Brytanii Partia Pracy chciałaby właśnie do tego poziomu obniżyć wiek czynnego prawa wyborczego. Takie zasady obowiązują w tzw. dependencjach korony brytyjskiej, czyli na wyspach Man, Jersey i Guernsey, oraz w wyborach do parlamentów Szkocji i Walii. Podobnie jest w nielicznych krajach Europy (np. od prawie dwóch dekad w Austrii) i dość powszechnie w Ameryce Łacińskiej.

