Modi flirtuje z Xi i Putinem. Ruszają największe manewry Polski. 5 ważnych tematów na dziś

Zakończył się szczyt SzOW w Chinach, rozpoczęły ćwiczenia „Żelazny Obrońca-25”. MSWiA finalizuje prace nad ustawą o świadczeniach dla cudzoziemców. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Afganistanie. A Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale US Open.

1. Szczyt SzOW w Tiencinie. Xi chce nowego ładu światowego

W Chinach zakończył się jubileuszowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Xi Jinping przedstawił na nim pięciopunktową inicjatywę „bardziej sprawiedliwego” globalnego porządku, wzywając do multilateralizmu i znoszenia barier handlowych. Chiny zadeklarowały 1,4 mld dol. pożyczek dla członków SzOW oraz projekty energetyczne o mocy 20 mln KW.

Najgłośniej zabrzmiały deklaracje Narendry Modiego, który zapewnił Władimira Putina o wsparciu „w trudnych czasach”, choć jednocześnie wzywał do zakończenia wojny w Ukrainie. W przyjętej deklaracji przywódcy „zdecydowanie potępili agresję militarną Izraela i USA na Iran” oraz wezwali do reformy ONZ. Postanowiono także utworzyć Bank Rozwojowy SzOW.

Tegoroczny SzOW wyglądał inaczej niż zwykle, relacjonuje Jędrzej Winiecki. „Nie była to tylko nudna oficjałka. Tym razem Modi i Xi obiecali sobie, że z rywali staną się partnerami. Może to zapewnienie trochę na wyrost, bo obu sąsiadów dzielą głębokie spory na wielu polach, a ich stawka jest wyższa niż graniczne Himalaje. Ale przekaz jest jasny: Modi, zniechęcony do polityki celnej Trumpa (w tym kar za kupowanie rosyjskiej ropy), daje się kaptować Xi i Putinowi” – podkreśla nasz dziennikarz.

2. Rozpoczęły się najważniejsze tegoroczne ćwiczenia wojskowe Polski

30 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych rozpoczęło ćwiczenia „Żelazny Obrońca-25” na poligonach w Orzyszu, Nowej Dębie i Ustce. To największa tegoroczna federacja manewrów Sił Zbrojnych RP, w której użyte zostanie ponad 600 jednostek sprzętu z wszystkich rodzajów wojsk.

Ćwiczenia integrują działania lądowe, powietrzne, morskie i cybernetyczne, umożliwią testy nowych platform rażenia oraz wdrożenie wniosków z wojny w Ukrainie. Manewry postrzegane są jako polska odpowiedź na ćwiczenia Rosji i Białorusi Zapad-2025, w których ma uczestniczyć nawet 150 tys. białoruskich i rosyjskich żołnierzy. MON podkreśla jednak, że „Żelazny Obrońca” nie jest wymierzony przeciwko żadnemu państwu, lecz ma wzmocnić zdolności odstraszające NATO i pokazać jedność sojuszników.

Do końca września na drogach niemal całego kraju kierowcy mogą spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów wojskowych.

3. MSWiA kończy prace nad ograniczeniem dostępu cudzoziemców do świadczeń

Jak poinformował na platformie X wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, resort przekazał do KPRM projekt ustawy uszczelniającej dostęp cudzoziemców do świadczeń rodzinnych i zdrowotnych. Nowe regulacje mają pozwolić na uniknięcie „chaosu po 30 września”, podkreślił Duszczyk, nie ujawnił jednak szczegółów.

Według kwietniowych założeń wypłata świadczeń wychowawczych dla cudzoziemców ma zostać uzależniona od aktywności zawodowej rodziców oraz nauki dzieci w polskich szkołach. Planowane zmiany wprowadzą także obowiązkowy PESEL dla określonej grupy cudzoziemców i umożliwią ZUS-owi weryfikację miejsca pobytu w rejestrach straży granicznej.

Rząd uzasadnia reformę gwałtownym wzrostem liczby cudzoziemców w Polsce – w naszym kraju mieszka obecnie 2,3–2,5 mln osób z zagranicy. Autorzy projektu ostrzegają przed ryzykiem traktowania świadczeń jako alternatywy dla pracy, podkreślają jednak także potrzebę unikania wykluczenia społecznego legalnie przebywających imigrantów.

Tekst ustawy będzie wkrótce dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, a projekt ma trafić na posiedzenie rządu jeszcze we wrześniu.

4. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Afganistanie

Najnowsze dane mówią już o ponad 1,1 tys. zmarłych i 3,5 tys. rannych w trzęsieniu ziemi we wschodnim Afganistanie, w rejonie Dżalalabadu, przy granicy z Pakistanem. Do katastrofy doszło w niedzielę tuż przed północą, hipocentrum wstrząsów o magnitudzie 6 znajdowało się na płytkiej głębokości 8–10 km, co nasiliło skutki wstrząsów. Szczególnie ucierpiała prowincja Kunar, gdzie całkowitemu zniszczeniu uległy trzy wsie. Akcję ratunkową utrudnia górzysta topografia Hindukuszu – helikoptery ewakuują rannych z trudno dostępnych dolin, gdzie pozawalały się tradycyjne domy z gliny i kamieni.

Afganistan to jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie rejonów globu. Za trzęsienia ziemi odpowiada tam indyjska kontynentalna płyta tektoniczna, która „przesuwa się na północny wschód w tempie ok. 5 cm rocznie i napiera na płytę eurazjatycką. Ta druga przesuwa się na północ, jednak znacznie wolniej: zaledwie 2 cm na rok. Płyta indyjska ulega »spłaszczeniu« o blisko 0,5 cm rocznie i o tyle wciąż podnoszą się Himalaje” – tłumaczy to zjawisko Michał Rolecki.

Katastrofa pogłębia kryzys humanitarny w kraju rządzonym przez talibów, odciętym od międzynarodowej pomocy od 2021 r.

5. US Open: Iga Świątek w ćwierćfinale

Iga Świątek pokonała bardzo pewnie Rosjankę Jekaterinę Alexandrową (6:3, 6:1), więc w kolejnym etapie zawalczy już o półfinał nowojorskiego US Open. W tym meczu dominowała, a serwis funkcjonował poprawnie. Nie było wahań formy jak przy poprzednich spotkaniach z Anną Kalinską czy Suzane Lamens, które były dla Polki porządnym sprawdzianem. I sukcesem, bo w obu tych przypadkach zdołała odwrócić wynik.

To pierwszy taki sezon, kiedy Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale każdego turnieju wielkoszlemowego. W tym roku – aż do WTA Finals późną jesienią – nie broni już żadnych punktów, bo w zeszłej edycji US Open dotarła do ćwierćfinału (uległa wtedy Jessice Peguli), a w Azji nie grała wcale. Odtąd będzie tylko zyskiwać.

Po porażce Coco Gauff z Naomi Osaką w Nowym Jorku Polka może być pewna, że utrzyma pozycję wiceliderki rankingu WTA. Liderką jeszcze nie zostanie – Aryna Sabalenka również zameldowała się w ćwierćfinale i to wystarczy, żeby utrzymać prowadzenie. To ona tutaj broni tytułu.