Dlaczego Charlie Kirk został zabity. Śledczy badają ten trop

Niecałe dwa dni po śmierci Kirka aresztowano zamkniętego w sobie 22-letniego Tylera Robinsona.

Za zabójstwo Charliego Kirka, lidera konserwatywnej młodzieży w USA (o czym piszemy szerzej w dalszej części numeru), Donald Trump obwinił „radykalną lewicę”. Jego akolici w Fox News i innych prawicowych mediach oskarżają liberałów o szerzenie nienawiści do prezydenta i całego jego obozu. Nienawistna retoryka popycha do zbrodni, czego dowodem były w 2024 r. dwa nieudane zamachy na Trumpa. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Liczba incydentów ideologicznie motywowanej przemocy wzrasta w Ameryce po obu stronach politycznego podziału. A według statystyk w ostatnich dekadach wśród sprawców więcej było prawicowych niż lewicowych ekstremistów.

Niecałe dwa dni po śmierci Kirka aresztowano zamkniętego w sobie 22-letniego Tylera Robinsona, dorastającego w konserwatywnej rodzinie mormońskiej, ale motywy jego czynu nie są do końca jasne. Narrację o „lewicowej ideologii” uzasadnia jakoś sam fakt, że na swoich wiecach Kirk demonizował jako zagrożenie dla Ameryki takie społeczne trendy jak wzrost ateizmu, akceptacja małżeństw homoseksualnych czy wielokulturowość. Sprawca nie ogłosił jednak żadnego ideowego manifestu i nie wyjaśnia śledczym, dlaczego zabił. O jego antyfaszystowskich poglądach ma świadczyć wygrawerowany na amunicji do jego karabinu napis („Hej faszysto, łap to!”) i cytat z „Bella Ciao”, pieśni włoskich partyzantów z ruchu oporu przeciw nazistom i dyktaturze Mussoliniego.

Robinson nie był znany z politycznej działalności, w wolnych chwilach przesiadywał nad grami komputerowymi i wymieniał memy na platformie Discord. Nazajutrz po zabójstwie rozmawiał w ten sposób ze znajomymi z sieci, a wysyłane im autoironiczne żarty mogą świadczyć o tym, że nie stracił poczucia humoru ani dobrego samopoczucia.