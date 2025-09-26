Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
26 września 2025
Świat

1311. dzień wojny. Kiedy w Rosji zacznie brakować paliw? Już wprowadza kartki na benzynę

Władimir Putin na Alasce 19 sierpnia 2025 r. Władimir Putin na Alasce 19 sierpnia 2025 r. Daniel Torok / White House
Wicepremier Radosław Sikorski powiedział, że Ukraina znalazła miękkie podbrzusze Rosji – jest nim rosyjski przemysł paliwowy. Ponawiane przez ukraińskie drony ataki na rafinerie, przepompownie na rurociągach i składy paliw zaczynają przynosić efekty.

Okazuje się, że w ataku rakietowym na rosyjskie stanowisko dowodzenia w Obwodzie Kurskim 2 lipca br. zginął nie tylko gen. mjr Michaił Gudkow, zastępca dowódcy Marynarki Wojennej Rosji ds. Piechoty Morskiej, lecz także płk Szichaliew Szamsutdinowicz z dowództwa 155. Brygady Piechoty Morskiej Gwardii. Takie straty otwierają drogę awansu młodszym. I przyczyniają się do stopniowego osłabienia potencjału dowódczo-sztabowego.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony nadal utrzymuje, że kraj wygrywa wojnę w Ukrainie. Według rosyjskiego Sztabu Generalnego od początku roku do 25 września zajęto 4714 km kw. ukraińskiego terytorium, a wojska posuwają się naprzód. Tyle tylko, że pozostało jeszcze mniej więcej pół miliona km kw. Łatwo policzyć, że w tym tempie zajęcie Ukrainy zajmie sto lat.

Wprawdzie wojska atakują na całym froncie, ale jedyne miejsca, gdzie Rosjanie zdobyli niewielkie skrawki terenu, to obszar pod Łymaniem, gdzie przypuszczalnie odbili z powrotem teren, z którego zostali dzień wcześniej wyrzuceni, oraz rejon miasteczka Dobropillja między Konstantiniwką a Pokrowskiem. Poza tym linia frontu stoi w miejscu.

Rosjanie wciąż prowokują do reakcji inne państwa. W czwartek dwa bombowce strategiczne Tu-95MS i dwa towarzyszące im myśliwce Su-35 pojawiły się w pobliżu Alaski. Nie naruszyły amerykańskiej przestrzeni powietrznej, ale znalazły się w tzw. Alaskan Air Defense Identification Zone (ADIZ, strefie identyfikacji obrony powietrznej), co spowodowało wysłanie do ich przechwycenia cztery samoloty F-16C, którym towarzyszyły tankowce powietrzne KC-135. To już drugie amerykańsko-rosyjskie spotkanie na Alasce w ostatnim czasie. Tym razem bez czerwonych dywanów.

Na wpis Marco Rubio, który zażądał od Rosji natychmiastowego podjęcia rzeczywistych negocjacji pokojowych, Siergiej Ławrow odpowiedział, że oczywiście Rosja chce takich negocjacji.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
