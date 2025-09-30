Przejdź do treści
Świat

Pierwsza wdowa

Erika Kirk: pierwsza wdowa Ameryki. To, co udawało się Charliemu, jej może nie wyjść

30 września 2025
Erika Kirk nie pasuje do stereotypu skrajnej antyfeministki. Woli mówić o „ożywieniu biblijnej kobiecości”. Erika Kirk nie pasuje do stereotypu skrajnej antyfeministki. Woli mówić o „ożywieniu biblijnej kobiecości”. Win McNamee / Getty Images
Kiedy poznała Charliego Kirka, zrezygnowała z dalszej zawodowej kariery – a odnosiła sukcesy w biznesie – i całkowicie oddała się roli żony i matki. Erika nazywała to „ożywieniem biblijnej kobiecości”.
Miss Arizony USA 2012Michael Stewart/WireImage/Getty Images Miss Arizony USA 2012

Zapowiadane jako żałobna uroczystość religijna pożegnanie w Arizonie zamordowanego w zamachu lidera prawicowej amerykańskiej młodzieży Charliego Kirka przekształcało się w polityczny wiec za sprawą pomstującego na liberałów Donalda Trumpa i jego pretorianów. I zapisałoby się w kronikach w tak niechlubny sposób, gdyby nie wystąpienie żony Kirka, Eriki, prawdziwej gwiazdy wieczoru. Wdowa po zmarłym przemawiała w tonacji chrześcijańskiej pokory, emanując jednocześnie pewnością siebie, a jej, ogłoszone ze szlochem, przebaczenie mordercy stało się kulminacją wielkiego stadionowego show.

Jednak wyrażona na tej samej uroczystości deklaracja prezydenta, że „nienawidzi” swoich wrogów i nie będzie im pobłażać, mogła wzbudzić podejrzenia, iż w prawicowej Ameryce mamy do czynienia ze swoistym podziałem ról. Tak w każdym razie, w konwencji „złego i dobrego gliny”, komentowała wydarzenia na ceremonii Amanda Marcotte z portalu salon. com. Oto samiec alfa, jakim według MAGA powinien być mężczyzna, walczy z wrogami brutalnie, bo inaczej nie można, a kobieta osładza atmosferę, okazując miłość i współczucie.

Kierownictwo Turning Point USA, megaorganizacji młodych konserwatystów założonej przez Kirka, po jego zabójstwie jednogłośnie mianowało Erikę jej przywódczynią. Chciał podobno tej sukcesji sam Charlie. Nowa szefowa zapowiedziała kontynuację misji męża, który przez 18 lat agitował na rzecz konserwatywnych idei w swych programach radiowych, w internecie i na spotkaniach w szkołach i uniwersytetach. Charyzmie Kirka przypisuje się przeciągnięcie na stronę prawicy tysięcy młodych mężczyzn, co przyczyniło się do wygranej Trumpa w wyborach. Erika wyraziła nadzieję, że trafi z jego przesłaniem do młodych kobiet, którym w większości bliżej do Demokratów.

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Świat; s. 54
Oryginalny tytuł tekstu: "Pierwsza wdowa"
Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
