Mołdawia wybrała Europę i obroniła się przed „ruskim mirem”. Na razie można odetchnąć

Po przeliczeniu ponad 98 proc. głosów jest już pewne, że wybory w Mołdawii wygrała proeuropejska Partia Akcji i Solidarności, której przewodzi prezydentka Maia Sandu. PAS zdobędzie samodzielną większość w parlamencie.

Wybory zostały uznane za ważne chwilę po godz. 13 czasu polskiego, gdy według danych komisji wyborczej frekwencja przekroczyła wymagany minimalny próg 33,3 proc. (ostatecznie wyniosła ponad 52 proc., co jest najlepszym wynikiem w ostatnich latach). Po oficjalnym przeliczeniu ponad 98 proc. głosów w nocy z niedzieli na poniedziałek PAS mógł liczyć na 49,7 proc. poparcia, co oznacza, że Maia Sandu utrzymała zdobytą w 2021 r. większość parlamentarną, a Mołdawia obroniła się przed jawną próbą zagrabienia jej suwerenności przez Kreml.

Na drugim miejscu (24,5 proc.) znalazł się Blok Patriotyczny, koalicja zrzeszająca m.in. Socjalistów, Komunistów i kilka mniejszych partii. Formacja, która w logotypie ma sierp i młot, umieszczone w pięcioramiennej gwieździe, rosła na nostalgii za ZSRR, jest napędzana pieniędzmi z Rosji i odpowiedzialna za ujawnione przez media korumpowanie wyborców. Blok chciał zawrócić Mołdawię z proeuropejskiego kursu.

Tak Rosjanie wpływali na wybory

Te wybory trudno opisać za pomocą typowych określeń używanych w stosunku do demokracji. Skala zagranicznego zaangażowania wymykała się wszelkim standardom.

Rosjanie używali wszystkich możliwych narzędzi, by niezdecydowanym – a według al-Dżaziry jeszcze w piątek stanowili aż jedną trzecią uprawnionych do głosowania – złożyć korzystną ofertę polityczno-finansową. Reuters opublikował przekrojowy materiał o wykorzystaniu przez Kreml patriarchatu, Cerkwi i grup religijnych do wpływania na wyniki. Już od ubiegłego roku rosyjscy duchowni organizowali w Mołdawii pielgrzymki do monastyrów i świętych miejsc, opłacane przez lokalnych i zagranicznych sponsorów. Na miejscu otrzymywali kupony o wartości 10 tys. rubli (ok.