Szczyt w Kopenhadze. Czy UE sięgnie po zamrożone rosyjskie miliardy?

Bruksela pracuje nad przyspieszeniem rosyjskich „reparacji” dla Ukrainy, co może przynieść 140 mld euro dodatkowych wypłat dla Kijowa. Przywódcy UE mają za trzy tygodnie podjąć decyzję w sprawie harmonogramu budowy „muru dronowego”.

Przekonanie Europejczyków, że Donald Trump nie zejdzie z drogi zmniejszania zaangażowania USA w bezpieczeństwo Europy oraz w pomoc dla Ukrainy, popycha Unię do szybkiego szukania pieniędzy na dalsze wsparcie wojny obronnej Kijowa. „Dużo mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale w rzeczywistości jest odwrotnie. To Ukraina jest dziś gwarancją bezpieczeństwa Europy. Nasze wsparcie dla niej to bezpośrednia inwestycja w nasze własne bezpieczeństwo” – powiedziała duńska premierka Mette Frederiksen, która była gospodynią środowego szczytu w Kopenhadze. W czwartek poprowadziła obrady szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w której skład wchodzą także kraje spoza UE – ten format w 2022 r. wymyślił prezydent Francji Emmanuel Macron.

Belgia chce być bezpieczna

Przywódcy państw UE dyskutowali w Kopenhadze o nowym pomyśle Komisji Europejskiej, by wykorzystać aktywa rosyjskiego banku centralnego zamrożone w UE decyzjami sankcyjnymi z 2022 r. na „pożyczkę reparacyjną dla Kijowa”. Bruksela dotychczas wspierając Kijów, korzystała tylko z odsetek od tych aktywów, wartych około 190 mld euro, które są głównie w gestii belgijskiego depozytu papierów wartościowych Euroclear. Ale ich konfiskacie, do której namawiała m.in. Polska i kraje bałtyckie, sprzeciwiały się kluczowe kraje strefy euro ostrzegane przez Europejski Bank Centralny, że przejęcie majątku Rosji złamałoby prawo, podkopało wiarygodność wspólnej waluty, a ponadto mogłoby zostać obalone w sądach.

Jednak brak nadziei na dalszą pomoc finansową USA dla Ukrainy oraz na szybkie powodzenie rozejmowych rozmów Trumpa z Putinem o Ukrainie sprawiły, że Bruksela postanowiła na nowo przymierzyć się do wykorzystania rosyjskich miliardów.

Nieprocentowana „pożyczka reparacyjna” dla Kijowa byłaby oparta na instrumentach finansowych, które unikałyby formalnej konfiskaty zamrożonych aktywów. Podlegałaby zwrotowi w ramach reparacyjnych rozliczeń między Rosją i Ukrainą, czyli w praktyce nigdy, bo nikt w Brukseli nie spodziewa się takiej ugody między Moskwą a Kijowem w przewidywalnej przyszłości. Ideę pożyczki mocno wsparł kanclerz Friedrich Merz, z zastrzeżeniem, że pieniądze pójdą na potrzeby armii ukraińskiej. Gotowość do zgody w Kopenhadze zasygnalizował prezydent Emmanuel Macron, choć Francuzi będą zabiegać, by – najprawdopodobniej rozłożone na transze – wypłaty poszły w sporym stopniu na zakupy broni w Europie, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych.

Belgijski premier Bart De Wever żądał jednak szczegółów projektu Komisji, bo jego kraj chce się uchronić od pełnej odpowiedzialności finansowej, gdyby Rosja w przyszłości wygrała spór arbitrażowy w sprawie wykorzystania jej aktywów przechowywanych w Euroclear. „Wyjaśniłem kolegom, że chcę, żeby podpisali się pod tym, że jeśli weźmiemy pieniądze Putina i je wykorzystamy, to wszyscy będziemy odpowiedzialni, jeśli coś pójdzie nie tak” – powiedział.

Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, już przed szczytem zapowiadała przygotowanie systemu gwarancji ze strony innych krajów UE (niekoniecznie wszystkich 27 członków), w ramach którego solidarnie z Belgią – i współmiernie do swego PKB – poniosłyby koszty ewentualnego odszkodowania dla Moskwy. „To absolutnie jasne, że Belgia nie może być jedynym krajem ponoszącym ryzyko w sprawie pożyczki reparacyjnej” – podkreśliła. Polska już we wrześniu deklarowała gotowość dołączenia się do takich gwarancji.

Ponadto von der Leyen przekonywała, że Rada UE – zgodnie z traktatami – może przy przedłużaniu co pół roku decyzji o zamrożeniu aktywów przejść od zasady jednomyślności do głosowania większościowego, co odebrałoby prawo weta np. premierowi Viktorowi Orbánowi. Ostatecznie kopenhaski szczyt UE dał zielone światło dla dalszych prac nad „pożyczką reparacyjną”, do której – po wcześniejszej debacie ministrów finansów o losie rosyjskich aktywów – przywódcy wrócą na kolejnym szczycie – 23 października. Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, KE następnie przygotowałaby szczegółowe projekty prawne, by UE zatwierdziła pożyczkę do końca tego roku.

Nie tylko Orban

Szczyt w Kopenhadze był przygotowaniem do decyzji w sprawie priorytetów i harmonogramu unijnych programów dozbrajania do 2030 r., które mają być podjęte na szczycie za trzy tygodnie. Komisja zaproponowała – wstępnie i ogólnikowo poparte w Kopenhadze - projekty flagowe, czyli „mur dronowy” (koordynowana na poziomie Brukseli rozbudowa systemu wykrywania, śledzenia i neutralizowania bezzałogowców), straż flanki wschodniej (program wykorzystujący m.in. polską Tarczę Wschód), system obrony powietrznej i kosmicznej (głównie system satelitów do celów wojskowych).

„Musimy poznać więcej szczegółów. Komisja zaczęła promować coś, co nazwała murem dronowym, dopiero we wrześniu po wtargnięciu dronów do Polski. Potrzebujemy czasu” – mówił w przeddzień szczyt UE jeden z zachodnich dyplomatów w Brukseli. Także podczas obrad w Kopenhadze padały pytania o praktyczny wymiar „muru”. „Na przykład kanclerz Merz mówił, że jego zdaniem idea muru dronowego nie gwarantuje nam stuprocentowej skuteczności. Moja odpowiedź była bardzo szczera: jeśli ktoś będzie szukał stuprocentowych metod, stuprocentowych gwarancji bezpieczeństwa, to niczego nie znajdzie” – relacjonował premier Donald Tusk po zakończeniu obrad.

Niemcy, Francja i Włochy są dość sceptyczne wobec ścisłej koordynacji zbrojeń przez instytucje UE i przekonują, że to kwestia współpracy międzyrządowej i NATO. Polska w tej sprawie nie zajęła wyraźnego stanowiska. Natomiast część mniejszych krajów chciałaby rozpisania pomysłów Komisji na szczegółowe etapy i kibicuje komisarzowi UE ds. obrony Andriusowi Kubiliusowi, który chciał, aby zasadnicza część „muru dronowego” powstała w ciągu najbliższego roku. Bruksela zakłada, że dofinansowanie projektów flagowych będzie pochodzić z tanich pożyczek zbrojeniowych programu SAFE, w którym dla Polski wstępnie przeznaczono 43,7 mld euro. Wprawdzie Finlandia już publicznie domaga się dotacji na „mur dronowy”, ale – jak obecnie przekonują urzędnicy UE w Brukseli – najpierw należy spożytkować SAFE.

Wkład Unii we wzmacnianie obrony antydronowej ma polegać także na inwestycjach w nowe technologie, prototypy i przemysł, w czym Bruksela zamierza korzystać z doświadczenia, a nawet mocy produkcyjnych Ukraińców. „Gdy mówimy o »murze dronowym«, mamy na myśli całą Europę, a nie tylko jeden kraj. Jeśli Rosjanie mają odwagę wystrzeliwać drony przeciwko Polsce lub naruszać przestrzeń powietrzną krajów północnoeuropejskich, to oznacza, że może się to zdarzyć wszędzie – w Europie Zachodniej, w Europie Południowej. Dlatego potrzebujemy szybkiej i skutecznej reakcji oraz sił obronnych, które wiedzą, jak radzić sobie z dronami” – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

António Costa, szef Rady Europejskiej, poniósł w Kopenhadze porażkę w sprawie reformy procesu akcesyjnego. Obecnie rokowania wejścia do UE wymagają około stu jednomyślnych decyzji, więc Costa przekonywał, by przejść do głosowań większościowych przy rozpoczynaniu kolejnych etapów (klastrów) negocjacji, zastrzegając tylko ich zamykanie do jednomyślnej zgody państw UE.

Costa miał nadzieję, że premier Węgier Viktor Orbán, który dotąd blokował start negocjacji z Kijowem, zgodzi się na taki technokratyczny zabieg. Ale w Kopenhadze sprzeciw zgłosiły nie tylko Węgry, ale też – popierające akcesję Ukrainy, lecz bardzo niechętne zrzekaniu się prawa weta – Holandia, Francja i Grecja.