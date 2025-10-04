1319. dzień wojny w Ukrainie. To nie NATO, a UE jest dla nas realnym spoiwem. A to jest nasza wojna

Nigdy od czasu II wojny światowej sytuacja międzynarodowa nie była tak groźna dla naszego kraju. Rosyjski walec ruszył na zachód i choć na razie miażdży Ukrainę, to nasza kolej też nadejdzie. Uda nam się powstrzymać Rosjan, zanim staną u naszych granic?

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że w obwodzie kurskim siły ukraińskie (zapewne przy pomocy dronów) zniszczyły służący do obserwacji pola walki radar 1Ł122 Garmon oraz wóz transportowo-załadowczy systemu Iskander. Pociskami rakietowymi (zapewne GMLRS z wyrzutni HIMARS) zaatakowano też stanowisko dowodzenia 8. Armii w obwodzie donieckim. Z kolei w obwodzie rostowskim ukraińskie drony średniego zasięgu zniszczyły wyrzutnię z radarem systemu 9K37 Buk. Te ostatnie mają dwa rodzaje wyrzutni: jedną z czterema rakietami i radarem kierowania ogniem, a drugą z ośmioma rakietami i dźwigiem do przeładowywania innych wyrzutni, ale z możliwością odpalenia górnej czwórki rakiet w razie potrzeby, przy współpracy z wyrzutnią „radarową” (która może akurat nie być załadowana).

Ostatniej nocy dokonano też ataków na rosyjskie cele w głębi Rosji. Trafiono kolejną rafinerię Kiriszinefteorgsintez w Kiriszi w obwodzie leningradzkim, czyli pod Sankt Petersburgiem. To druga co do wielkości rafineria w Rosji. Tam też trafiono wielką, bardzo wydajną wieżę rektyfikacyjną, co nie będzie łatwo naprawić. Najbardziej dziwacznym doniesieniem, które wymaga jednak potwierdzenia, jest informacja o uszkodzeniu korwety typu Bujan-M pływającej po jeziorze Onega. Czasem te niewielkie jednostki rakietowe zapuszczają się na jeziora Ładoga i Onega, które graniczą z Finlandią, a przez które przebiega słynna żeglowna droga wodna Wołgobałt Wodnaja Sistiema. Jezioro Ładoga jest połączone z Morzem Bałtyckim rzeką Newa, zaś jezioro Onega z Ładogą są połączone rzeką Swir. Na razie nie ma żadnego potwierdzenia, że ukraiński dron trafił korwetę na Onedze tak daleko od Ukrainy.

Rosjanie atakują jak terroryści

Rosjanie z kolei dokonali ataku w miejscowości Szostka w obwodzie sumskim na pociąg pasażerski, który został podstawiony do obsługi połączenia z Kijowem. Zginęli zarówno pasażerowie, jak i kolejarze. Rosjanie doskonale wiedzieli, co atakują, ale nie mieli żadnych skrupułów. To klasyczny atak terrorystyczny mający na celu złamanie morale Ukraińców, tak jak i cała seria podobnych ataków na obiekty i ludność cywilną.

Kolejne rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną w niektórych ukraińskich obwodach zaczynają przynosić wyniki, np. w obwodzie winnickim. Ostatniej doby Rosjanie odpalili w kierunku Ukrainy siedem rakiet balistycznych Iskander-M i koreańskich KN-23, 21 rakiet skrzydlatych Iskander-K, które są morskimi pociskami Kalibr odpalanymi z wyrzutni Iskander, 381 dronów rodziny Shahed (Gerań 2 i Gerbera), spośród których zestrzelono 12 pocisków Iskander K i 303 drony. Warto zauważyć, że we wrześniu używali dużo mniej pocisków balistycznych i starali się nimi atakować cele, które nie są bronione przez patrioty czy francuskie SAMP-T. Oczywiście służyło to rosyjskiej propagandzie, która trąbi o tym, jak to spada skuteczność ukraińskich patriotów, które zestrzeliwują obecnie mniej rosyjskich rakiet balistycznych. No zestrzeliwują mniej, bo ich mniej przylatuje… Druga sprawa, że Rosjanie nie pozostają bierni i modernizują swoje pociski tak, by mogły one w pewnym zakresie zmieniać trajektorię lotu, co utrudnia ich przechwycenie. Wygląda też na to, że kolekcjonują pociski balistyczne na ataki w następnych miesiącach. Jak zwykle przed sezonem grzewczym można się spodziewać zmasowanych uderzeń na infrastrukturę energetyczną, tak by Ukraińcy znów marzli w mieszkaniach bez prądu. Naprawdę trudno powiedzieć, jak długo jeszcze wytrzyma to ukraińska ludność.

Tymczasem Rosjanom zaczyna brakować rekrutów. Na plakacie w mieście Dołgoprudnyj w obwodzie moskiewskim za podpisanie kontraktu z wojskiem oferuje się już 6 mln rubli jednorazowej wypłaty (potem co miesiąc wg kontraktu), czyli aż 290 tys. zł. A zaczynano od jednego miliona. Co prawda to obwód moskiewski, ale skoro wypłaty za podpisanie kontraktu wyleciały w kosmos, to znaczy, że Rosja naprawdę ma problem. Mimo silnej indoktrynacji i naprawdę poważnych zachęt finansowych pozyskiwanie chętnych, by ginęli w Specjalnej Operacji Wojskowej w Ukrainie, jest coraz trudniejsze.

Rosyjskie uporczywe ataki na północnym odcinku frontu zaowocowały postępami w zachodnim Wołczańsku, wzdłuż linii kolejowej Piwdenna (południowa). Ataki pod Kupiańskiem nie przynoszą na razie rozstrzygnięcia, ale Ukraińcy przeprowadzili już ewakuację cywilnych mieszkańców miasta. Teraz do Kupiańska cywil może wjechać tylko za specjalną przepustką. To świadczy o tym, że sytuacja w mieście jest właściwie krytyczna. Na dalszych odcinkach frontu aż do rejonu miejscowości Nowopawliwka rosyjskie wojska nie posunęły się, a pod Pokrowskiem to ukraińskie wojska odzyskały kawałek terenu. W rejonie Nowopawliwki rosyjskie postępy są nieznaczne.

Drony nad Monachium, Camp Jomsborg w Polsce

W czasie szkolenia w Danii ukraińscy żołnierze uczący Duńczyków walki z dronami podobnymi do Shaheda zestrzelili skutecznie kilkanaście dronów Banshee, symulujących Shahedy. Używano do tego nowych aparatów przechwytujących Sting ukraińskiego start-upu firmy Wild Hornets. Firma ta nie podaje swojej lokalizacji z wiadomych względów. Stingi to niezwykle tanie i proste drony przechwytujące, które w Ukrainie wykazały się sporą skutecznością, zestrzeliwując w ciągu ostatnich miesięcy ok. 600 dronów Gerań i pułapek Gerbera. W przeciwieństwie do klasycznych kosztownych systemów przeciwlotniczych drony Sting są śmiesznie tanie, a jednocześnie dość skuteczne. Ukraińcy używają różnych środków do walki z dronami, w tym np. przekazanych przez Polskę mocno przestarzałych zestawów S-125M Newa-S.C. Jeden z radarów kierowania ogniem baterii Newa-SC został w Ukrainie sfotografowany z oznaczeniami zestrzeleń 129 dronów rodziny Shahed i sześcioma zestrzeleniami pocisków manewrujących. W tym przypadku rakiety do systemu, choć oczywiście kosztowne, kończą swój resurs i w Polsce musiałyby zostać zutylizowane, co oczywiście kosztuje. Ukraińskie wojska zrobiły to dla nas za darmo, a przy okazji uratowały przed trafieniem 135 celów na swoim terytorium.

Nadal rośnie liczba incydentów mających destabilizować państwa NATO. Nad Monachium tej nocy znów pojawiły się nieznane drony, zakłócając ruch lotniczy, co znów skończyło się kilkunastoma odwołanymi i przekierowanymi lotami. Drony poleciały sobie, zanim namierzono, kto nimi sterował. Sprawców nie ujęto. Za to Dania melduje, że jej okręty wojenne są prowokowane przez rosyjskie jednostki wojenne, które płyną wprost na Duńczyków z wycelowanym w ich okręty uzbrojeniem, wyraźnie okazując wrogie zamiary. Dzieje się to na zachodnim Bałtyku. Ciekawe, czy tego samego doświadczają nasze okręty.

W Polsce otwarto spore centrum szkoleniowe wojsk ukraińskich na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba – Lipa. Będzie ono finansowane i prowadzone głównie przez wojska norweskie, dlatego obóz szkoleniowy nosi nazwę Camp Jomsborg. Oczywiście w szkoleniach będą brali udział też instruktorzy polscy, estońscy i co najważniejsze – ukraińscy. Swoich wojskowych wysyła tam też Szwecja, Finlandia, Łotwa i Litwa, a całość współfinansuje nawet Islandia. Jednocześnie będzie się tam mogło szkolić do 1,2 tys. żołnierzy, ale nie wiemy, czy będzie to szkolenie wyłącznie szeregowców, czy również podoficerów. W każdym razie będzie to też okazja do wymiany z Ukraińcami doświadczeń z pola.

Czy Rosję można powstrzymać w Ukrainie?

Jeśli ktoś uważa, że w Ukrainie nie toczy się wojna, która nas bezpośrednio dotyczy, to jest w błędzie. To tak, jakby na wypadek wtargnięcia wojsk rosyjskich do wschodniej Polski Dolny Śląsk i Wielkopolska zgodnie krzyczały, że to nie nasza wojna. Nie wtrącajmy się w wojnę na Lubelszczyźnie! Nas ta wojna nie dotyczy, Dolnego Śląska nie zaatakują!

Właśnie, a skąd pewność, że po zajęciu Lubelszczyzny i Podlasia Rosja będzie chciała jeszcze Mazowsza i Wielkopolski? Czy mamy jakieś dowody na poparcie takiej tezy? Bądźmy szczerzy, nie mamy. Ale są poszlaki. Rosja sama ogłasza, że buduje świat wielobiegunowy i tworzy własną strefę wpływów w Europie. A rosyjska strefa wpływów to kompletne uzależnienie, znamy to przecież z dawnego bloku wschodniego. Drugą przesłanką jest fakt, że Rosjanie nie poprzestali na Gruzji w 2008 r. Wypróbowali wówczas tworzenie zależnych od siebie republik separatystycznych. Na początek wystarczyło, ale Rosja chciała więcej. Nie poprzestała na Krymie, choć wszyscy ogłaszali, że chodzi tylko o Krym i Donbas. Kiedy Rosjanie podporządkują sobie Ukrainę, to na tym nie poprzestaną. Dlaczego? Bo Rosja chce więcej i wcale tego nie ukrywa. Za czwartym razem też nikt im nie uwierzy?

Kolejną poszlaką jest intensywna wojna informacyjna. To, że zniechęcają Polsce i innym państwom Ukrainę, to zrozumiałe. W końcu ich celem bliższym jest zerwanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ale dlaczego drugi kierunek ich propagandy, dezinformacji i manipulacji skupia się na obrzydzeniu państwom zachodnim Unii Europejskiej? Dlatego, by je rozdzielić i połykać Unię po kawałku. Zerwać wszelkie powiązania gospodarcze, ekonomiczne, prawne i społeczne, które są realnym spoiwem. Traktat waszyngtoński to tylko papierek. Są tylko dwa państwa NATO nienależące do UE i niepołożone w Europie. I to zdecydowanie ważniejsze z tych dwóch nagle stwierdziło, że właściwie to Europa powinna się sama obronić, bo ma potencjał. To konkurencja, a nie realny sojusznik. Dlatego nie NATO, a UE jest realnym spoiwem. Oczywiście NATO daje organizacyjną i prawną platformę współpracy, ale realnie pomoże ten, kto ma w tym interes. Europa wie, że jeśli Rosjanie przejmą Ukrainę, państwa bałtyckie i Polskę, to Niemcy będą śmiertelnie zagrożone. Rosyjski potencjał znacznie wzrośnie, a natowski – osłabi się przez przesunięcie poszczególnych państw i ich zdolności na drugą stronę rywalizacji.

Dlatego trzeba to potraktować jako naszą wojnę. Trzeba zrobić wszystko, żeby Rosja upadła już w Ukrainie. Kiedy to może się stać? Gdy zabraknie jej środków na prowadzenie wojny. A państwo to coraz bardziej gospodarczo i finansowo trzeszczy w szwach. Jest duża szansa, że faktycznie wyczerpie swoje żywotne zasoby i nie będzie w stanie kontynuować działań wojennych. A jak dodrukuje pieniędzy, to wystrzeli inflacja. A nawet jak wystrzeli inflacja i Moskwa wprowadzi ceny urzędowe, to tak jak w ZSRR czy PRL niczego po prostu nie będzie. Zostanie wykupione i będzie chodziło po rzeczywistych cenach na czarnym rynku.

To samo czeka Rosję. Państwo zacznie trzeszczeć, a administracja obwodowa podniesie głowy. Tak jak w Polsce, gdzie ludzie nie strajkowali w walce o wolności obywatelskie i wolność słowa, ale w walce o kiełbasę. To właśnie postulaty socjalne wyprowadzały ludzi na ulice. I niedługo Rosja dojdzie do tej właśnie ściany. Będzie musiała zamrozić działania wojenne, a to będzie moment na przyjęcie Ukrainy do NATO i rozstawienie tam zachodnich wojsk. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy Rosjan powstrzymywać pod Kijowem, czy pod Warszawą i Krakowem. Naszym zdaniem szkoda Wawelu i Kolumny Zygmunta. Jeśli nie postawimy Rosji trwałej bariery, będziemy mieć wojnę u siebie.

I tylko pozostaje pytanie, czy Ukraina to wytrzyma. A jeśli jednak wytrzyma, to tylko i wyłącznie z naszą wydatną pomocą. Dlatego warto się pokusić, by doprowadzić do takiego scenariusza.