Mateusz Mazzini
29 października 2025
Świat

Najbardziej zacięte wybory w Europie. Holandia daje Europie cenną liberalną lekcję

29 października 2025
Geert Wilders podczas głosowania w wyborach parlamentarnych w Holandii, 29 października 2025 r. Geert Wilders podczas głosowania w wyborach parlamentarnych w Holandii, 29 października 2025 r. Koen van Weel/HOLLANDSE HOOGTE / East News
Tak wyrównanej stawki Europa nie widziała od dawna. Cztery główne partie mają bardzo zbliżony wynik, według exit poll kilkanaście ugrupowań wprowadziło do parlamentu swoich członków. Teraz czas na szukanie i budowanie koalicji.

Ostatecznie dopiero na drugim miejscu uplasowała się skrajnie prawicowa Partia Wolności (PVV) pod przewodnictwem kontrowersyjnego nacjonalisty Geerta Wildersa, który ugrupowanie zamienił w partię całkowicie wodzowską. Tym razem zdobyła ona 25 mandatów, odnosząc rezultat znacznie słabszy niż dwa lata temu (37 miejsc w parlamencie). To oczywiście stanowczo za mało, żeby zawiązać stabilną, większościową koalicję, zresztą już przed głosowaniem większość analityków wskazywała, że bez względu na końcowy rezultat Wilders nie będzie współrządził krajem w najbliższej kadencji. Jego zdolność koalicyjna jest w tej chwili marginalna, a wyborcy są raczej nim rozczarowani. Kolejnej szansy na rządzenie krajem już raczej nie otrzyma – przynajmniej w najbliższym czasie.

Nieodpowiedzialny Wilders

Spadek jego popularności, tak samo jak sam fakt rozpisania wyborów teraz, zaledwie 23 miesiące od poprzednich, wynika bowiem właśnie z nieodpowiedzialności Wildersa. Poprzednią elekcję wygrał, PVV weszło do rządu (choć sam Wilders się na to nie zdecydował), ale nie mogło się dogadać z partnerami koalicyjnymi, ostatecznie wycofując się z sojuszu rządzącego po zaledwie 11 miesiącach.

Warto dodać, że koalicja i tak powstała dopiero w czerwcu ubiegłego roku, a więc siedem miesięcy od momentu, kiedy Holendrzy poszli do urn. Sam ten krótki opis ostatnich lat na tamtejszej scenie, w połączeniu z faktem, że próg wyborczy jest tam praktycznie nieistniejący (z ordynacji wynika, że wynosi 0,67 proc. poparcia) pokazuje, jak szalenie skomplikowana i momentami dysfunkcyjna jest holenderska polityka.

Czytaj też: Bez Wildersa nie da się już rządzić. Dlaczego holenderski Trump wygrał tak bezapelacyjnie

Kto będzie rządzić w Holandii?

Znacznie bardziej prawdopodobny jest sojusz zwycięskich w środowym głosowaniu liberałów z partii D66 (27 mandatów według symulacji exit poll), kierowanych przez wschodzącą gwiazdę tamtejszej polityki Roba Jettena, z lewicowo–zielonym sojuszem GL-PvdA, którego twarzą jest dobrze znany w Polsce Frans Timmermans (czwarte miejsce, 20 mandatów). Laburzyści i Partia Zielonych, podobnie jak w poprzednich wyborach, zdecydowali się na start ze wspólnej listy, a w 2026 r. oficjalnie połączą się w jeden podmiot.

Jetten, który w tej chwili wyrasta na głównego faworyta do fotela premiera, jest euroentuzjastą i zwolennikiem zmiany paradygmatu stosowanego przez Holandię na forum UE.forum UE. W przedwyborczej rozmowie z europejską odsłoną portalu POLITICO stwierdził, że jego kraj „powinien wetować znacznie mniej rzeczy w Brukseli” i poprzeć „rozszerzenie i reformy” w strukturach wspólnotowych. Jego premierostwo byłoby więc radykalnym odejściem od kursu forowanego przez Wildersa, polityka antyimigracyjnego i krytycznego wobec praw mniejszości etnicznych i religijnych.

Na trzecim miejscu, dość niespodziewanie, znalazła się inna formacja liberalna – VVD, której przypadną 23 miejsca w nowym parlamencie.

Rozczarowanie prawicą

Zarówno dzisiejsze wybory, jak i polityczna przyszłość Holandii wskazują też na inną ważną prawidłowość, kluczową z punktu widzenia innych europejskich demokracji. Wszak Holandia była jednym z pierwszych państw, w których skrajnie prawicowa antyimigrancka formacja złamała istniejący wokół siebie kordon sanitarny i weszła do rządu, niesiona głównie falą postulatów związanych z polityką tożsamościową i bezpieczeństwem publicznym. Wilders, jak przystało na klasycznego europejskiego populistę, obiecywał reformę wszystkich sektorów państwa, rozwiązanie skomplikowanych problemów prostymi ruchami, za porażki obwiniając imigrantów i brukselskich eurokratów. Problem w tym, że – jak niedawno na łamach „The Guardian” zauważył Cas Mudde, wybitny holenderski politolog, jeden z wiodących ekspertów zajmujących się populizmem w Europie i na świecie – PVV nie zrobiło przez 11 miesięcy absolutnie nic, żeby poprawić poziom życia obywateli. Prawdą okazało się to, co okazać się musiało – że można zaklinać rzeczywistość, ale migranci naprawdę nie są wszystkiemu winni.

Prawica nie obniżyła kosztów życia, nie wprowadziła żadnych znaczących reform pomagających rozwiązać ogromny w Holandii kryzys mieszkaniowy. W dodatku po niecałym roku wyszła z koalicji, stając się toksycznym partnerem dla pozostałych ugrupowań. Niezdolność Wildersa do zawiązania sojuszy, pisze Cas Mudde, wynika nie z ideologii, ale z pragmatyzmu. PVV będzie trzymane na marginesie nie z powodu swojego radykalizmu, ale przez brak dowodów na to, że potrafi skutecznie rządzić.

Holendrzy tęsknią za nudą

Co oczywiście nie znaczy, że nowy rząd będzie miał łatwiej. Holandia zawsze uchodziła za jeden z najbardziej poszatkowanych krajobrazów politycznych w Europie, a bez rządu potrafiła funkcjonować długie miesiące. Najlepiej przekonał się o tym Mark Rutte, dzisiaj sekretarz generalny NATO, wcześniej premier Holandii przez 14 lat z rzędu. Problem w tym, że sporo z tego okresu spędził jako szef rządu „w budowie”, kierując gabinetem i jednocześnie prowadząc negocjacje koalicyjne. Niektórzy holenderscy dziennikarze żartują dziś nawet, że więcej z tych 14 lat Rutte spędził, negocjując władzę, niż realnie ją sprawując.

Holendrzy tęsknią dzisiaj za stabilnością, wręcz za „nudną polityką”. Jak zauważa POLITICO, pragnienie przyziemnej politycznej monotonii było tak wyraźne w sondażach i grupach fokusowych, że przebiło się do sloganów politycznych. Chadecka partia CDA, która zajęła piąte miejsce w dzisiejszych wyborach, obiecywała w kampanii swoim wyborcom właśnie „powrót nudy” – i ewidentnie przyciągnęła do siebie tym ruchem sporą część elektoratu (19 mandatów).

Z jednej strony więc Holandia pokazuje, że na rządach populistycznej prawicy można się przejechać i nimi rozczarować. Z drugiej – Wilders mimo wszystko zajął drugie miejsce. Warto więc wrócić do konkluzji, którą w swoim eseju zawarł Cas Mudde – że gospodarcza niekompetencja i porażki w realizacji programu niekoniecznie muszą spowodować, że wyborcy pokażą komuś czerwoną kartkę przy urnie. W czasach polityki czysto performatywnej, ograniczonej do narracji i wyzutej z wizji przekraczającej pojedyncze kadencje przy każdym głosowaniu wszystko zaczyna się od nowa. Rezultaty nie mają znaczenia, a czasami, jak rok temu w przypadku Joego Bidena w USA, sukcesy potrafią być obciążeniem. Wszak amerykańska gospodarka pod jego rządami radziła sobie nieporównywalnie lepiej niż teraz, a mimo to wyborcy poparli Trumpa głównie z powodów gospodarczych. Przynajmniej nominalnie, bo w USA argument był ksenofobiczny – dobra koniunktura miała w niesprawiedliwy sposób pomagać nielegalnym imigrantom, którym udział w amerykańskim sukcesie się nie należy. Wilders do pewnego stopnia zbija kapitał na tym samym zjawisku, ale dzięki temu, że funkcjonuje w ramach demokracji parlamentarnej, niewiele mu to daje. Europa to (wciąż) nie Ameryka i cieszmy się z tego wszyscy.

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
