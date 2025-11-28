1374. dzień wojny. Kiedy do nas dotrze, że wojna już trwa? Wjazd czołgów to tylko kropka nad „i”
Musi do nas niestety dotrzeć, że trwa wojna, Rosja dokonuje agresji, a my jesteśmy ofiarą. Na tym etapie większość celów operacyjnych osiąga się, zanim wjadą czołgi. One będą już tylko kropką nad „i”.
• Ukraińska specjalna prokuratura antykorupcyjna SAP zarządziła przeszukanie u Andrija Jermaka, najbliższego współpracownika prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Funkcjonariusze Biura Antykorupcyjnego Ukrainy NABU weszli do jego biura i mieszkania w dzielnicy rządowej. To dalszy ciąg ukraińskiej afery korupcyjnej, która niestety zachwiała autorytetem prezydenta Zełenskiego w kraju i na świecie. Jeden z anonimowych funkcjonariuszy NABU miał powiedzieć prasie: teraz gra idzie o to, kto kogo pierwszy aresztuje. Sam Jermak podał się do dymisji.
• W Wołczańsku zaczęto brać do niewoli coraz więcej jeńców pochodzących z Kenii. Rosjanie prowadzą dość aktywny nabór najemników z różnych części świata. Walczący za pieniądze poddają się chętniej niż Rosjanie, licząc, że w najgorszym razie spotka ich deportacja do własnego kraju.
• Rosyjska artyleria otrzymała z Korei Północnej partię ładunków miotających kal. 122 mm w wadliwych łuskach. Rosjanie przekładają woreczki prochowe do już raz użytych, ale nieuszkodzonych łusek. W ten sposób rosyjska artyleria wdraża program „zero waste”.
• Według nieoficjalnych doniesień rosyjski żołnierz z 83. Pułku Zmechanizowanego z 69. Dywizji Zmechanizowanej zestrzelił siedmiu swoich kolegów, ukradł ich telefony i przepadł bez wieści. Albo zdezerterował, albo uciekł na ukraińską stronę, poddając się do niewoli.