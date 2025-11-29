1375. dzień wojny. Jak uczyć strzelania? Piechota wciąż rządzi, a to podstawowa umiejętność piechura

W czasie wojny w Ukrainie walczy głównie tradycyjna piechota. Brak działań manewrowych sprawia, że pojazdy pancerne przydają się rzadziej. A podstawową umiejętnością piechura jest celne strzelanie. Jak się go uczy w wojsku?

• Główną wiadomością wczorajszego dnia była dymisja Andrija Jermaka, człowieka numer dwa w Ukrainie, nazywanego wręcz przez niektórych „współprezydentem”. Jermak złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora biura prezydenta Ukrainy, gdy NABU – Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy – podjęło przeszukania w jego biurach i nieruchomościach. W Ukrainie Jermak nie był, delikatnie mówiąc, szczególnie popularny, więc gdy został zmuszony do odejścia, wielu odczuło satysfakcję. Jednocześnie władze Ukrainy zaczynają udowadniać, że nie ma dla nich świętych krów i każdy poniesie odpowiedzialność za swoje czyny. Tak Ukraina pokazuje, że chce należeć do świata zachodniego, choć oczywiście czeka jeszcze wiele pracy na polu walki z korupcją i budowania praworządności.

• Dwa obłożone sankcjami tankowce rosyjskiej tzw. floty cieni – „Kairos” oraz „Virat” – ni z tego, ni z owego stanęły w płomieniach po przejściu cieśniny Bosfor, w odległości ok. 100 mil morskich jeden od drugiego. Powodem pożaru miała być „zewnętrzna eksplozja” – mina lub bezzałogowiec morski. Pokazano właśnie zdjęcia z morskich zdalnie sterowanych łodzi bezzałogowych, przypuszczalnie typu Magura-5, które faktycznie dokonały ataku. Załogi zostały bezpieczne ewakuowane, ale statki najpewniej pójdą na dno. Nie miały ładunku, szły do rosyjskich portów, gdzie miały przyjąć ropę naftową. Oba statki obecnie noszą banderę Gambii, a wcześniej pływały pod różnymi flagami. Pierwszy z nich ma nośność 150 tys. ton, a drugi 115 tys. ton, oba są eksploatowane od ponad 20 lat. Ich właścicielem jest podmiot z Chin, ale to przypuszczalnie tylko „słup”, rzeczywiście są w posiadaniu Rosji. Kairos został trafiony w maszynownie i unieruchomiony, na obu statkach wybuchł ogień. Pożary gaszą tureckie jednostki ratownicze, ale nawet jeśli obie jednostki zachowają pływalność, to będą bezużyteczne. Na Morzu Czarnym Rosjanie nie mają zaplecza do ich naprawy, a z wątpliwą dokumentacją i bez odpowiedniego ubezpieczenia nie do wszystkich portów mogą zostać zholowane. W dodatku nie wiadomo, czy – jeśli w ogóle utrzymają się na wodzie – naprawa się opłaci.

• Ukraińskie drony latające zaatakowały natomiast rafinerię ropy Afipski w Kraju Krasnodarskim, która się zapaliła. Tradycyjnie celowano w wieżę rektyfikacyjną, bo zwykle powoduje to spore straty, trudne do odbudowy i naprawy.

• Do chwili obecnej rosyjskie wojska zajęły ok. 15 proc. Kupiańska w jego północnej części, po zachodniej stronie rzeki Oskil, ale zacięte walki tak w samym mieście, jak i wokół niego nadal trwają. Rosjanie wdarli się na skraj Siewierska i zajęli niewielką część jego zabudowy, ocenianej na trochę ponad 2 proc. całości. Na północ od nich znajduje się Wołczańsk, gdzie walki trwają od 10 maja 2024 r. Na pewnym etapie rosyjskie wojska zajęły całe miasto, ale obecnie panują nad 36 proc. zabudowy, a właściwie jego ruin, bo ukraińskie wojska odbiły sporą ich część w kontratakach prowadzonych latem tego roku. Rosjanie podeszli też od zachodu pod samą Konstantynówkę, ale całość terenów zabudowanych pozostaje w rękach ukraińskich. Z Pokrowska płyną sprzeczne informacje, ale obecnie, po ukraińskich kontratakach, Rosjanie z całą pewnością panują nad 65 proc. zabudowy miasta. Pozostała część to arena zaciętych walk, przy czym trudno określić, kto właściwie zajmuje tam pozycje, jest to raczej strefa niczyja. Sąsiedni Myrnohrad jest zajęty przez Rosjan w połowie, ale o pewnym panowaniu Rosjanie mogą mówić w przypadku 10 proc. jego zabudowy (ruin). Podobnie jest z okrążeniem. Nie jest ono szczelne w sensie dosłownym, ale pas dostępu do walczących wojsk jest przez rosyjskie wojska trzymany pod ogniem i jest właściwie nieprzekraczalny. Na południu Rosjanie podchodzą natomiast pod Hulajpole, i to od północy, są już 2 km od jego granic. Oczywiście są tacy, co szczegółowo analizują rosyjskie postępy, obliczają kilometry kwadratowe zdobytego terenu, wyliczają na tej podstawie czas potrzebny do zajęcia całej Ukrainy. Tyle że ta wojna nie jest prowadzona o terytorium, ale o złamanie ukraińskiej woli oporu. Nie wiadomo, czy Ukraina wytrzyma jeszcze cały 2026 r. nawet z zachodnią pomocą. Putin gra na zniechęcenie do jej udzielania, głównie Polski, przez którą ta pomoc płynie. A która zapewne będzie jego kolejną ofiarą.

• Wczoraj Rosjanie usiłowali przeprowadzić próbę rakiety RS-28 Sarmat (15A28) w bazie Jasny w obwodzie orenburskim, gdzie znajduje się kosmodrom Strategicznych Wojsk Rakietowych, na terenach zajmowanych przez 13. Orenburską Dywizję Rakietową z Dombarowskij, która jest częścią 31. Armii Rakietowej z Rostoszi pod Orenburgiem. Miał to być pokazowy test, by nieco podgrzać atmosferę, ale pocisk eksplodował po starcie i spadł na ziemię w kawałkach. Rosyjskiej kosmonautyce życzymy dalszych sukcesów.

Jak w wojsku uczy się strzelania?

Trzeba przyznać, że dzięki ukraińskim doświadczeniom nauka strzelania z broni osobistej w Wojsku Polskim przeszła prawdziwą rewolucję. Jeszcze do niedawna, czyli do rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie, szkolenie było prowadzone na strzelnicach, w dodatku z bardzo małą intensywnością. Przewidywano 200 naboi na szkolenie podstawowe, a wyszkolony żołnierz chodził na strzelnicę raz czy dwa razy na kwartał, wystrzeliwując po pięć pocisków. Tak było od dziesiątek lat. Pamiętam swoje własne szkolenie podstawowe, kiedy chodziliśmy (maszerowaliśmy w szyku zwartym) na strzelnicę w Dęblinie za osiedlem dla kadry zwaną „Pekinem”. Przed tą strzelnicą wisiał plakat „Socjalizm naszym celem!”. A już na samej strzelnicy był kolejny: „Trafiaj w cel pierwszym pociskiem!”. Trzeba przyznać, że zestawienie tych plakatów wywoływało u nas lekką wesołość. Strzelanie zimą było najtrudniejsze, bo grube rękawice moro zupełnie nie nadawały się do obsługi broni, a goła ręka w mroźne dni grabiała straszliwie i ciężko było naciskać spust czy przestawiać bezpiecznik na rodzaj ognia. Samo strzelanie było standardowe: pozycja leżąca, z podpórką, czas nieograniczony, ogień pojedynczy, odległość 100 m. Trafienie z AKMS (odmiana AK-47), kal. 7,62 mm było dość łatwe. Broń była stabilna i celna. Nawet kiedy mieliśmy tzw. strzelanie nr 2 – do celów pojawiających się (podnoszone metalowe tarcze) w czasie ograniczonym. Gorzej było z pistoletu, który ma krótką lufę, łatwo jest strzał „zerwać” (pistolet podskakuje przy strzale, a pocisk leci wtedy w niebo) i nawet z 25 m ciężko jest trafić. Spust trzeba ściągać powolutku, aż padnie strzał. W realnej walce to niemożliwe. Chyba tylko u mojego kolegi Tadeusza, wysoce umięśnionego kulturysty – jakby ktoś pistolet w imadło wkręcił, bach, bach, bach, a pistolet ani drgnie, jak zamurowany, tylko twarz Tadziowi czerwienieje, a na bicepsach wychodzą na wierzch żyłki.

Pistolet to nie jest broń do walki. Służy do egzekwowania dyscypliny wśród własnych żołnierzy, w wyjątkowych tylko sytuacjach, gdy nieprzyjaciel zaskoczy cię z bliska, łatwiej jest wyszarpnąć pistolet i oddać kilka szybkich strzałów w głowę i pierś. Jeśli nie trafisz w głowę, to strzał w pierś go przynajmniej powali, nawet jak ma kamizelkę kuloodporną. A jak już leży, szybko podchodzisz bliżej i strzelasz w głowę.

Obecnie nauka strzelania w wojsku się całkowicie zmieniła. Zaczynając od tego, że na szkolenie podstawowe przeznacza się po 1,5 tys. naboi do karabinka kal. 5,56 mm i 1,5 tys. naboi kal. 9 mm do pistoletu. To nie jest żadne czyszczenie magazynów, to realne szkolenie. Zamiast 200 naboi rocznie na żołnierza piechoty (np. w siłach powietrznych to było nawet mniej) teraz wszyscy oddają w czasie szkolenia podstawowego po 3 tys. strzałów. Bo tylko trening czyni mistrza.

Głównie dlatego, że te pociski nie są wystrzeliwane na leżąco na strzelnicy z podpórką w nieograniczonym czasie. Na początku, owszem, tak, ale potem pojawiają się coraz bardziej zaawansowane zadania. Strzelanie z różnych pozycji, na leżąco, z przyklęku, na stojąco. Także do celów pojawiających się. I to nie jest sławetne „strzelanie nr 2”, bo celów pokazuje się dużo, w różnych sekwencjach, trzeba szybko wybrać ten, który jest w danym momencie najgroźniejszy. Są strzelania zza przeszkód, tak by żołnierz jak najmniej się eksponował na ogień wroga, a jednocześnie nadal celnie strzelał. Są też strzelania krótkimi seriami. Ja w życiu z kałacha strzelałem serią tylko kilka razy, a za pierwszym razem celowo źle ustawiłem przełącznik rodzaju ognia, żeby rypnąć pięcioma pociskami w serii, tak z ciekawości. Oczywiście po tym, co zrobiłem, do perfekcji opanowałem obieranie ziemniaków. Jako oficer przy bardzo rzadkich strzelaniach z broni długiej już mogłem sobie na to pozwolić za zgodą instruktora, który był kolegą. Ale tego nie przewidywały ówczesne programy szkolenia, a teraz się tego wręcz wymaga! Żołnierz musi umieć prowadzić ogień pojedynczy i seryjny, w dodatku celny, choć serią strzela się znacznie trudniej, bo broń mimo wszystko ucieka. Na zamkniętych poligonach prowadzi się też strzelania w ruchu, dynamiczne. Żołnierze uczą się strzelać w przerwach między biegiem czy czołganiem, z krótkich przystanków, uczy się ich wykorzystywać dostępne osłony, by wraz ze strzelaniem jak najmniej eksponować własną sylwetkę. Uczy się nawet ognia w ruchu (walking fire), kiedy żołnierz strzela, idąc, a wciąż ma trafiać w pojawiające się cele.

Takie treningi, jakie dziś odbywają żołnierze, to koszmar dla emerytowanych instruktorów strzelania. Bo gdzie zasady bezpieczeństwa? Cóż, pole walki z natury jest dość niebezpieczne. Strzelają nie tylko nasi, ale także wróg – i tak się składa, że nieprzyjacielscy żołnierze też strzelają, żeby trafić. Ale pomijając to, warunki bezpieczeństwa są zachowywane. Są określone zasady, kiedy można strzelać i gdzie mają być koledzy. Strzelania prowadzi się w układzie dziesięciu szkolonych i minimum jeden instruktor, tuż za nimi. Trzeba cały czas wiedzieć, gdzie są wszyscy, nim odda się strzał. To doskonale uczy też taktycznego współdziałania. I nie ma przypadków pomylenia tarczy z dzikiem czy jakoś tak...

Jeśli chcemy mieć doskonale przygotowanych żołnierzy, to właśnie tak trzeba uczyć. Do szkolenia wprowadzono jeszcze jeden element – nauka „na sucho” w terenie przygodnym. W lesie, między zabudowaniami jednostki, bez amunicji, ale czasem ze wskaźnikami laserowymi. Pluton działa trochę tak jak grupa paintballowców, ale za każdym razem wyrabia się odruchy złożenia się do strzału i wycelowania, choćby bez wystrzelenia.

Trzeba przyznać, że nasze wojsko jest naprawdę elastyczne na polu szkolenia i przygotowania. Ale cóż, żyjemy w takich czasach, że nie mamy innego wyjścia.