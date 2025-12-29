2026: Dania bez listów, USA bez jednocentówek, NASA leci (prawie) na Księżyc

Co jeszcze, niemal na pewno, wydarzy się w 2026 r.

W nowy rok Duńczycy weszli bez listów, bo państwowa poczta (po 399 latach) zaprzestała ich doręczania. Amerykanie nie będą mieli nowych jednocentówek (w obiegu od 1787 r.), stare będą dożywały swoich dni. A młodzi Australijczycy jako pierwsi na świecie będą się odzwyczajać od 10 najpopularniejszych mediów społecznościowych, dostęp uzyskają dopiero na 16. urodziny. Bułgarzy wprowadzają euro, co zbiegło się z potężnym kryzysem politycznym, upadkiem rządu po fali protestów i perspektywą ósmych wyborów w ciągu pięciu lat. Unii będą przewodniczyć, po pół roku, Cypr i Irlandia.

W ramach przekładanej wielokrotnie misji NASA Artemis 2, jeśli wszystko dobrze pójdzie, statek kosmiczny Orion z czwórką kosmonautów ruszy w lutym w dziesięciodniową podróż wokół Księżyca. Będzie to pierwsza od 1972 r. i programu Apollo załogowa wyprawa poza orbitę okołoziemską. Na nowe księżycowe lądowanie trzeba będzie jeszcze długo poczekać.