Marek Świerczyński, Polityka Insight
16 marca 2026
Świat

Kryzys w cieśninie Ormuz. Trump grozi NATO w swoim stylu: pomożecie albo będzie źle. Odzew jest mizerny

Tankowce pływają po Zatoce Perskiej, w pobliżu blokowanej przez Iran Cieśniny Ormuz. Zdjęcie z 11 marca 2026 r.
Dla prezydenta USA Sojusz to wyłącznie narzędzie jego polityki, dlatego domaga się od członków NATO zaangażowania w konflikt na Bliskim Wschodzie. A to stawia „modelowego sojusznika” przed poważnym dylematem.

Jeszcze w sobotę tylko sugerował hipotetyczną wielonarodową misję w cieśninie Ormuz, ale w niedzielę już twardo zażądał udziału sojuszników z NATO i innych państw „dostających ropę z Zatoki Perskiej” w operacji przywrócenia i ochrony ruchu na jednym z najważniejszych szlaków handlowych świata.

Donald Trump zmierza w dobrze znanym kierunku – stawia maksymalistyczne żądania bez żadnej wstępnej konsultacji, narady czy uzgodnienia. Towarzyszy temu groźba: jeśli sojusznicy się nie zbiorą, będzie to mieć „bardzo złe skutki dla NATO”. Widzieliśmy to już w przypadku Grenlandii. Trump najpierw zażądał przejęcia duńskiej wyspy przez USA, a gdy to okazało się niewykonalne, wymusił skierowanie do Arktyki większych zasobów wojskowych Sojuszu.

O ile jednak północne morza i wyspy to naturalny obszar działania oraz traktatowy rejon odpowiedzialności organizacji, która w nazwie ma Północny Atlantyk, o tyle cieśnina Ormuz leży daleko poza tymi granicami. Paradoks polega na tym, że historia ostatnich 25 lat pokazuje, iż NATO – lub jego członkowie działający w koalicjach – częściej brali udział w operacjach na Bliskim Wschodzie niż na Dalekiej Północy. W tym sensie Trump podąża ścieżką wydeptaną przez innych prezydentów USA, choć w swoim stylu: bezceremonialnie i obcesowo.

Trump: żądam

Kogo konkretnie Trump wzywa do przymusowej pomocy? We wpisach na swoim ulubionym medium społecznościowym Truth Social bezpośrednio wspominał w sobotę o Francji, Japonii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Chinach – oraz o „innych”.

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
