Kilka ćwiczeń, które poprawią nasze relacje z psem

Jak bawić się z psem, żeby spełniać jego potrzeby i pozwalać mu się rozwijać? Ćwiczenia proponują Bordo i behawiorystka Zofia Zaniewska-Wojtków (psiedszkole.pl).

Tektura to jest to. Potrzebne będą rolki po papierze toaletowym i pudełko po butach.

Scena pierwsza.

Dzwoni dzwonek. Bordo jak zwykle biegnie do wejścia. Posługuje się nie tyle wzrokiem, ile węchem, więc podchodzi dosyć blisko gościa. A to zostaje odebrane jako chęć przywitania się, więc Bordo zostaje pogłaskany. On jednak tego nie lubi, więc uchyla się i idzie po zabawkę. Nie dlatego, że chce zaprosić gościa do zabawy. Raczej po to, aby w stresującej sytuacji poczuć się lepiej, bezpieczniej, dodać sobie otuchy, przekierować uwagę na swój przedmiot, który może ponosić i podrzucać.