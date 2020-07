Sport na śniegu i lodzie

Sporty zimowe będące odskocznią od treningowej monotonii coraz trudniej uprawiać z powodu kapryśnej aury. Tylko łyżwiarstwu, zamkniętemu pod dachem, pogodowe anomalie niestraszne. Narty wciąż są jednak niezwykle popularne.

Na stoku

Narciarska pasja, jaka opanowała Polaków, jest fenomenem: na nartach i snowboardzie jeździ ponad 4 mln osób. Pod względem popularności lepsze są tylko rowery. I to wszystko w kraju co do zasady równinnym, w którym – w nielicznych i nieprzesadnie wysokich górach – infrastruktura jest uboga. Gdy pewnego dnia do Białki Tatrzańskiej, aktualnej polskiej stolicy sportów zimowych, zawitał Ingemar Stenmark, legenda narciarstwa alpejskiego, nie mógł się nadziwić, że stoki usytuowane są na „łąkach i pagórkach”, tymczasem prawdziwe zbocza, idealne pod wytyczanie tras, pozostają nietknięte.