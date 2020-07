Dr Michał Drwięga o tym, skąd się bierze ból barku, czy można przestać ruszać ręką bez powodu i jak się z takimi problemami jak najszybciej uporać.

PAWEŁ WALEWSKI: – Czy kiedy boli bark, to wiadomo, co dokładnie dokucza?

MICHAŁ DRWIĘGA: – Cieszę się, że powiedział pan bark, bo często używany jest zwrot staw barkowy, a wbrew temu, co można czasem usłyszeć lub przeczytać, takiego stawu nie ma. Poprawnie anatomicznie mówimy staw ramienny, a jeśli bark, to mając na myśli zarówno ten staw oraz inne struktury w jego okolicy. Jest ich wiele i każda może powodować ból oraz ograniczać ruchomość samego stawu ramiennego.