Historia Polski oczami Łodzi Kaliskiej

Grupa Łódź Kaliska świętuje 40-lecie działalności. Wyjątkowy jubileusz. Z humoru uczynili swój artystyczny oręż, choć to w polskiej sztuce broń niezbyt popularna.

Stanowią absolutny fenomen i to pod paroma względami. Rzadko się zdarza, by tego typu formację tworzyli nieartyści, a wśród członków Łodzi mamy architekta (Marek Janiak), fotografika (Andrzej Świetlik), historyka sztuki (Adam Rzepecki), chemika (Andrzej Wielogórski), a był jeszcze biolog Andrzej Kwietniewski, który odszedł z grupy w 2007 r., po 28 latach współpracy. W bliższych nam i dalszych okresach spore sukcesy w rodzimej sztuce odnosiły Wprost, Luxus, Gruppa czy Grupa Ładnie, ale wszystkie one były tylko porozumieniem podobnie myślących o sztuce artystów i wcześniej czy później rozpadały się na indywidualne kariery.