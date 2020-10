Poland Garros, czyli Iga za Agę

Iga Świątek, pierwsza polska wielkoszlemowa mistrzyni, w dwa lata przeskoczyła od juniorskiego tenisa do dorosłej sławy. Kanwą tego hollywoodzkiego scenariusza jest drobiazgowo zaplanowany rozwój. Miała warunki, o jakich jej rówieśnicy mogą tylko pomarzyć.

Iga sprawiła jedną z największych sportowych niespodzianek tego roku. Wybuchła polska sportowa supernowa, która – wszystko na to wskazuje – nie zejdzie z orbity co najmniej przez dekadę. I stanie się, w duecie z Robertem Lewandowskim, sportową ambasadorką Polski. Styl, w jakim zdobyła swego pierwszego szlema (bez straty seta, wygrywając kolejne mecze w średnio nieco ponad godzinę), każe przypuszczać, że ciąg dalszy nastąpi. Pochwały, jakie spadały na 19-letnią Polkę, to nie tylko kurtuazja.