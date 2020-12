Demoludy chcą na Zachód

Obserwując przez szybę samochodu mijany krajobraz ciągnący się kilometrami przez wschodnią i środkową Europę, widać, jak szybko się ona zmienia. Z tego chaosu wyłania się coś nowego, ale nie do końca wiadomo co.

Znikają serbskie kafany z parzoną kawą, hipsterskie knajpy wypierają czeskie hospody, coraz mniej jest orientalnej egzotyki Bośni, ba, kończy się nawet brutalistyczny klimat Poradziecji. Nie ma co płakać, bo skansen zawsze wygląda dobrze tylko dla zwiedzających, ale nie wiadomo jeszcze do końca, co się wyłoni z tego chaosu, który powstaje w jego miejscu.

Albania, na przykład, to już nie ten sam kraj, który jeszcze nie tak dawno wyglądał jak scenografia do postapokaliptycznego fantasy, gdzie betonowe bunkry sąsiadują z kamiennymi wieżami i mercedesami, bo tylko takie auto mogło ukoić kompleks biedy i europejskiego FOMO.