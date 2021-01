Uczucia religijne – ile wolno artystom

Rysunek Marty Frej w „Wysokich Obcasach” przedstawiający Madonnę z czarną parasolką i z maseczką ozdobioną błyskawicą trafił do prokuratury jako „obrażanie uczuć religijnych”. Na szczęście groźba skazującego wyroku jest niewielka.

Na korzyść artystki przemawia zarówno historia podobnych przypadków, jak i stosowana wykładnia prawa. Wygląda więc na to, że skarżącym się do prokuratury europosłowi Dominikowi Tarczyńskiemu, jak i organizacji Ordo Iuris zależało raczej na kolejnej autopromocji, aniżeli na prawdziwej potrzebie zadośćuczynienia ich duchowym cierpieniom. Tym bardziej że praca Frej należy zdecydowanie do kategorii „soft” i na tle innych kontrowersyjnych okołoreligijnych dzieł, o które w przeszłości toczyły się burzliwe spory, prezentuje się wręcz niewinnie.