Kameralnie i lokalnie. Oto finaliści 10. edycji Nagrody Architektonicznej

Przedstawiamy pięciu finalistów jubileuszowej 10. edycji Nagrody Architektonicznej POLITYKI. W tym roku wyjątkowo dokładamy do puli dodatkową piątkę najciekawszych ubiegłorocznych realizacji, aby nasi czytelnicy mogli wybrać z niej swojego faworyta.

Powoli, ale konsekwentnie rośnie też architektoniczna rola wszelkich rewitalizacji. Okazało się, że w Polsce coraz lepiej i ciekawiej radzimy sobie z odbudową i rozbudową zabytkowych obiektów, sprawnie łącząc stare z nowym. Oby czasy, gdy pod szyldem ratowania praktycznie niszczono historycznie ważne budowle, przeszły do historii. Tylko w minionym roku wzbogaciliśmy się o wiele wyśmienitych, odzyskujących drugie życie, obiektów. Poza finalistą Elektrownią Powiśle w stolicy wspomnieć należy Concordię Design we Wrocławiu, Pensjonat Gurewicza w Otwocku czy dworzec autobusowy w Kielcach.

W tej sytuacji owa pałeczka „ciekawej architektury” nieoczekiwanie pozostała w rękach… samorządów. Zmienił się oczywiście kontekst. Miejsce potężnych ikonicznych dla miast gmachów muzeów, sal koncertowych, stadionów czy teatrów zajęły obiekty kameralne, zorientowane na społeczność lokalną i jej potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe, a także edukacyjne i kulturalne. Skromne, ale mądrze pomyślane, niebanalne projektowo. Nowemu trendowi szlaki świetnie przecierał Służewski Dom Kultury, nasz laureat z 2013 r. W ostatnich latach tego typu obiektów jest coraz więcej, a niektóre trafiały też do finału naszej nagrody, by wspomnieć Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel w Olsztynie (2016 r.), ścieżkę przyrodniczą Bobrowisko w Starym Sączu (2018 r.) czy Ośrodek Sportów Wodnych w Augustowie (2019 r.). A ostatnie półtora roku to już prawdziwy wysyp podobnych inwestycji. Poza naszymi tegorocznymi finalistami z Tychów i Warszawy trzeba przywołać bardzo ciekawe projekty, jak Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju, imponującą Strefę Aktywności w Chorzowie, Centrum Aktywności Lokalnej we Wrocławiu czy Skwer Aktywności Miejskiej w stolicy.

Wygląda na to, że w roku 2020 najważniejszymi wydarzeniami w polskiej architekturze były emocje towarzyszące powstawaniu najwyższego budynku w Unii Europejskiej oraz… pewna dyskusja. Narodowej dumy z drapacza chmur nie osłabiał fakt, że ów rekord został poniekąd sztucznie wywindowany liczącą sobie 80 m (blisko jedna czwarta całkowitej wysokości budynku) iglicą. To jakby karzeł założył szczudła i chwalił się, że może grać w koszykówkę. O dyskusji już na łamach pisałem (POLITYKA 7) , przypomnę tylko, że rozpętał ją krytyk Tomasz Malkowski, mając za złe, że w najważniejszych krajowych konkursach, zamiast doceniać walory architektoniczne nowych realizacji, skupia się uwagę na ich funkcjach i zaletach urbanistycznych. Wygląda, że on i jego sympatycy znów będą mieli ostry ból głowy, czytając o piątce nominowanych do naszej tegorocznej nagrody.

1. Centrum Aktywności Lokalnej, Rybnik Projekt: Marlena Wolnik MW Architekci.

To rzeczywiście projekt bardzo lokalny, adresowany nawet nie do społeczności Rybnika, ale do mieszkańców jednej tylko, niedużej (2,5 tys. mieszkańców) jego dzielnicy Kłakocin. Dla przyjezdnych to zapewne żadna atrakcja, ale dla mieszkańców okolicznych uliczek, oddalonych od centrum miasta o 11 km, to może być rzeczywista alternatywa spędzania wolnego czasu. Szczególnie dla młodzieży. Miejsce zostało bowiem tak pomyślane, by mogło równocześnie spełniać kilka funkcji. Dzięki minitrybunom można tu organizować kameralne przedstawienia czy zawody sportowe, a półkolisty plac wręcz zachęca do spotkań czy niedużych festynów lub po prostu do słodkiego leniuchowania. Centrum składa się z dwóch budynków. Pierwszy to rodzaj wiaty, w której można schronić się przed upałem lub deszczem, schować rower itp. W drugim zaś mieści się niewielki lokal gastronomiczny, sanitariaty i salka idealna na kameralne spotkania, wykłady, zebrania mieszkańców. Wszystko świetnie dopasowane do skali okolicznych osiedli domów jednorodzinnych.

Ale to miejsce urzeka także architekturą. Z jednej strony skromną, w której nie ma nic zbytecznego. Z drugiej wyrafinowaną estetycznie, w całości wykonaną z klejonego drewna. O rzeźbiarskich formach z oryginalnie skręconą płaszczyzną dachu. Jeśli tylko tym miejscem nie „zaopiekują się” miejscowi wandale, to może szybko stać się doskonałym wzorem dla budowania jakości sąsiedzkich kontaktów w takich niewielkich społecznościach. Zresztą podobno takie same centra stanąć mają w dwóch innych dzielnicach Rybnika: Ochojec i Paruszowiec. Duże brawa za tę inicjatywę.