Zdradliwa wiosna. Dlaczego bywa tak zimna?

Krótsze zimy, dłuższe lata i fałszywe wiosny, kiedy wczesne ciepło pobudza rośliny do wzrostu, po czym fale chłodów powodują wymarzanie pąków – takie trendy zaobserwowano w naszej strefie klimatycznej. Dlaczego, skoro klimat się ociepla, wiosny bywają takie zimne?

Każdego roku ukazuje się na świecie przynajmniej kilka artykułów naukowych, których autorzy dochodzą do wniosku, że do naszej strefy klimatycznej wiosna przychodzi coraz wcześniej. Najnowszy przykład to praca opublikowana w marcu na łamach prestiżowego czasopisma „Proceedings of the Royal Society B”, wydawanego przez szacowne Royal Society of London. Grupa badaczy z University of Cambridge, której liderowali Ulf Büntgen i Tim Sparks, przekopała się przez kroniki prowadzone w Wielkiej Brytanii od ponad 200 lat i porównała je z wynikami obserwacji z ostatnich dekad.