Z piekła w niebo, czyli koszmary z lotniczych terminali

Branża lotnicza nie przygotowała się do wakacji, ale i tak próbuje na nich zarobić. Linie i porty panicznie poszukują pracowników, jednak tu akurat kolejki chętnych nie ma. Ceny biletów szybują, za to jakość obsługi pikuje.

Poszukiwanie winnych chaosu na wielu europejskich lotniskach trwa, ale jedna grupa na pewno nie może się wyprzeć odpowiedzialności. To… sami pasażerowie, którzy zdaniem szefów portów tylko pogarszają swoją sytuację. Prezes londyńskiego Heathrow John Holland-Kaye narzeka, że pakują oni do bagażu podręcznego za dużo płynów do makijażu, zamiast umieścić je w bagażu rejestrowanym. Z tego powodu podczas kontroli bezpieczeństwa dochodzi do jeszcze większych opóźnień, bo przecież każdemu pasażerowi przysługuje jedna przezroczysta torebka z płynami o łącznej pojemności jednego litra.