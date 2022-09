Po drugiej stronie lustra

Kiedy wysychające latem rzeki, jeziora i zalewy odkrywały relikty przeszłości, przez chwilę można je było badać. Ostrożnie, ale jak najszybciej. Bo zanim przyjdzie kolejna wielka susza, mogą przestać istnieć.

Jesienią ubiegłego roku poziom Tygrysu spadł tak bardzo, że władze Iraku zdecydowały się wykorzystać do nawadniania wodę ze zbiornika na tamie w Mosulu. W styczniu lustro wody opadło na tyle, że wyłoniło się z niego zatopione w 1980 r. stanowisko Kemune. Poprzednio zdarzyło się to w 2018 r., więc zespół kierowany przez dr Hasana Ahmeda Qasima z Organizacji Archeologicznej Kurdystanu, prof. Ivanę Puljiz z Uniwersytetu we Freiburgu i prof. Petera Pfälznera z Uniwersytetu w Tybindze musieli wykorzystać okazję.