Pierwsi gaszą światło! Polska oszczędza. Ma to swoje ciemne strony

Czeka nas zima mroczniejsza niż poprzednie. Cały świat zaczyna oszczędzać prąd.

Wieś L. w woj. podlaskim zdecydowała, by skromne środki z bieżącego funduszu sołeckiego przeznaczyć na doświetlenie miejscowości. Niebawem do stojącego od czterech lat tuzina przydrożnych lamp dołączy kilka nowych. L. to pół setki domów rozrzuconych na sporej przestrzeni, częściowo opuszczonych lub wykupionych przez miejskich letników. Kończy się tu asfaltowa droga powiatowa, zawracają autobusy PKS, dalej kilometrami ciągną się puszczańskie lasy. Właśnie tym odosobnieniem mieszkańcy objaśniają pragnienie doświetlenia.